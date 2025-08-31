Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅഴിമതി മറയ്ക്കാൻ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 8:15 AM IST

    അഴിമതി മറയ്ക്കാൻ സർക്കാർ പൈങ്കിളി കഥകളിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു -വി.ഡി. സതീശന്‍

    text_fields
    bookmark_border
    അഴിമതി മറയ്ക്കാൻ സർക്കാർ പൈങ്കിളി കഥകളിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു -വി.ഡി. സതീശന്‍
    cancel
    camera_alt

    ദു​ബൈ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​​ളോ​ട്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ

    ദു​ബൈ: അ​ഴി​മ​തി​ക​ൾ മൂ​ടി​വെ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റും സി.​പി.​എ​മ്മും മ​ന​പ്പൂ​ർ​വം പൈ​ങ്കി​ളി ക​ഥ​ക​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച ഒ​തു​ക്കി​നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. ഹ​വാ​ല, റി​വേ​ഴ്​​സ്​ ഹ​വാ​ല, രാ​ജേ​ഷ്​ കൃ​ഷ്ണ, അ​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ, പാ​ർ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ, 108 ആം​ബു​ല​ൻ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 250 കോ​ടി​യു​ടെ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റ​ല്ല. ഇ​ത്ത​രം ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ മ​റ്റൊ​രു ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ശ്ര​മ​മെ​ന്നും ദു​ബൈ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഞെ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം മൂ​ലം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​റു​തി​മു​ട്ടു​ന്നു. വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ദ​യ​നീ​യ​മാ​യി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത്​ ച​ർ​ച്ച​യാ​വാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ്​ പൈ​ങ്കി​ളി ക​ഥ​ക​ളി​ൽ ചു​റ്റി​ത്തി​രി​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ അ​ധി​ക​നാ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ല. വീ​ണ്ടും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സാ​ക്ഷി​യു​ടെ കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്യും. ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    കേ​ര​ള​ത്തെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന വാ​ര്‍ത്ത​ക​ള്‍ ഇ​നി​യും പു​റ​ത്തു​വ​രാ​നു​ണ്ട്. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് എ​തി​രാ​യ വാ​ര്‍ത്ത​ക​ള്‍ വ​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാ​യി​രി​ക്കും അ​ത് സം​ഭ​വി​ക്കു​ക. സി.​പി.​എ​മ്മും ക​രു​തി​യി​രി​ക്ക​ണം. ഞെ​ട്ടു​ന്ന വാ​ര്‍ത്ത​ക​ള്‍ക്ക് സ​മ​യ​പ​രി​ധി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. വി​ക​സ​ന​സ​ദ​സ്സ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ചെ​ല​വി​ലെ പ്ര​ചാ​ര​ണ ധൂ​ര്‍ത്താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsCPMVD SatheesanKerala
    News Summary - The government is spinning sleazy stories to cover up corruption - V.D. Satheesan
    Similar News
    Next Story
    X