    ദ ​ഗേൾ ബിഹൈൻഡ് ദ ഇന്നോവേഷൻ

    ദ ​ഗേൾ ബിഹൈൻഡ് ദ ഇന്നോവേഷൻ
    ഹ​ലീ​മ സ​മീ​ർ

    ആ​ഗോ​ള ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യ പോ​ർ​ട്ട​ബി​ൾ വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​ർക​ണ്ടു​പി​ടു​ത്ത​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ത്തി​ള​ക്കം

    അ​ത്യാ​ഹി​ത ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള, കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ‘പോ​ർ​ട്ട​ബി​ൾ വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​ർ’, കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് ലോ​കം നേ​രി​ട്ട വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​ർ ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, ദു​ബൈ​യി​ലെ അ​ഞ്ച് യു​വ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​ണ് ഈ ​ഉ​പ​ക​ര​ണം. ദു​ബൈ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഈ ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ്ടു​പി​ടു​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​ഗോ​ള ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ക​യും 2025ലെ ​യു.​എ.​ഇ ജെ​യിം​സ് ഡൈ​സ​ൺ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പു​ര​സ്കാ​രം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യ ഈ ​ക​ണ്ടു​പി​ടു​ത്ത​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ഒ​രു മ​ല​യാ​ളി പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ക​ര​സ്പ​ർ​ശ​മു​ണ്ട്. മ​ല​പ്പു​റം തി​രു​ന്നാ​വാ​യ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യും ദു​ബൈ ഹെ​രി​യ​റ്റ് വാ​ട്ട് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​മാ​യ ഹ​ലീ​മ സ​മീ​ർ.

    യു.​എ.​ഇ ജെ​യിം​സ് ഡൈ​സ​ൺ

    ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പു​ര​സ്കാ​രം​ നേ​ടി​യ

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘം


    കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ലു​ള്ള പോ​ർ​ട്ട​ബി​ൾ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​റാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന ‘ഡി​സാ​സ്റ്റ​ർ റി​ലീ​ഫ് ബാ​ക്ക​പ്പ് വോ​ളി​യം-​ബേ​സ്ഡ് വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​ർ’(​ഡി.​ആ​ർ.​ബി.​വി.​വി) എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. ദു​ബൈ​യി​ലെ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് വോ​ളോം​ഗോ​ങ്, ഹെ​രി​യ​റ്റ് വാ​ട്ട് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, മി​ഡി​ൽ സെ​ക്സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ജ്ത​ബ, ഉ​മ​ർ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ, മ​ലീ​ഷ ച​മോ​ഡി കൊ​ട്ടേ​ജ് രാ​ജ​പ​ക്ഷ, അ​നു​ഷ് ഡി ​കോ​സ്റ്റ എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം മ​ല​യാ​ളി മി​ടു​ക്കി ഹ​ലീ​മ സ​മീ​റും പോ​ർ​ട്ട​ബി​ൽ വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​ർ നി​ർ​മി​തി​ക്കു പി​ന്നി​ൽ കൈ​കോ​ർ​ത്തു. ദു​ബൈ​യി​ൽ ഇ​ൻ​റീ​രി​യ​ർ ഡി​സൈ​നി​ങ് കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ടി​ങ് ക​മ്പ​നി ന​ട​ത്തു​ന്ന തി​രു​ന്നാ​വാ​യ ചി​റ്റ​ക​ത്ത് പൊ​റ്റ​മ്മ​ൽ സ​മീ​റി​ന്റെ​യും

    തി​രു​ർ ന​ടു​വി​ല​ങ്ങാ​ടി വ​ലി​യ​ക​ത്ത് ഷി​നി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​റി​ന്റെ​യും മൂ​ത്ത മ​ക​ളാ​യ ഹ​ലീ​മ സ​മീ​ർ ഹെ​രി​യ​റ്റ് വാ​ട്ട് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ ആ​ർ​കി​ടെ​ക്ച്ച​ർ മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ്.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും, ഗ്രാ​മീ​ണ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളി​ലും, ദു​ര​ന്ത​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലും രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​യു​ള്ള വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​റു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ പോ​ർ​ട്ട​ബി​ൾ സി​സ്റ്റം എ​ത്തി​ച്ച് പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​വു​ന്ന ഉ​പാ​ധി​യാ​ണി​തെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    കോ​വി​ഡ് -19 മ​ഹാ​മാ​രി​യു​ടെ സ​മ​യ​ത്ത് ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​റു​ക​ൾ​ക്ക് ക്ഷാ​മം നേ​രി​ട്ട​ത് നേ​രി​ട്ട് അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​രു​ന്നു. ആ ​വേ​ദ​ന​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ടീ​മി​ന് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ഉ​പ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ശ​യം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വും ചി​ല​വ് കു​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ ഒ​രു ഉ​പ​ക​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ, അ​വ​ർ ഓ​പ്പ​ൺ സോ​ഴ്സ് വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​ർ പ്രോ​ജ​ക്റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ മാ​തൃ​ക നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് സി​ലി​ക്ക​ൺ ടെ​സ്റ്റ് ശ്വാ​സ​കോ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ പ്രോ​ട്ടോ​ടൈ​പ്പി​ങും, പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും, ഹാ​ർ​ഡ്‌​വെ​യ​റു​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സി​ന്റെ​യും കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് പോ​ർ​ട്ട​ബി​ൾ വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​ർ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ല ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും പി​ഴ​വു​ക​ളും പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ളും വ​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും അ​തൊ​ക്കെ ക​ണ്ടു​പി​ടു​ത്ത​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​വു​റ്റ​താ​കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു​വെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    സാ​ധാ​ര​ണ ശ്വാ​സം ന​ൽ​കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ആം​ബു​ബാ​ഗി​നെ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഈ ​ഉ​പ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് സാ​ധി​ക്കും. അ​ത് വ​ഴി ശ്വാ​സം നി​ല​ച്ച രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വാ​യു എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഇ​തി​നാ​യി, ഉ​പ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മ്മാ​ണ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ മോ​ട്ടോ​ർ-​ഡ്രൈ​വ് റാ​ക്ക്-​ആ​ൻ​ഡ്-​പി​നി​യ​ൻ ഡി​സൈ​നു​ക​ളും, 3ഡി-​പ്രി​ന്റ​ഡ് ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ലേ​ഔ​ട്ടു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു. ട​ച്ച്സ്ക്രീ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​ഫേ​സ്, റോ​ട്ട​റി നോ​ബ് എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ശ്വാ​സ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ അ​ള​വും വേ​ഗ​വും കൃ​ത്യ​മാ​യി ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാം. ത​ത്സ​മ​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​ലാ​റ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഉ​ട​ന​ടി ഫീ​ഡ്ബാ​ക്കും ന​ൽ​കും. പോ​ർ​ട്ട​ബി​ൾ ആ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കാം. മോ​ട്ടോ​ർ സ്ഥി​ര​ത, ബാ​റ്റ​റി സം​യോ​ജ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ ഓ​രോ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും പ​രി​ഹ​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​ഉ​പ​ക​ര​ണം ഇ​പ്പോ​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന് ത​യ്യാ​റാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജെ​യിം​സ് ഡൈ​സ​ൺ അ​വാ​ർ​ഡി​ലൂ​ടെ സം​ഘ​ത്തി​ന് അ​ന്ത​ർ ദേ​ശീ​യ അം​ഗീ​കാ​രം കൂ​ടി തേ​ടി വ​ന്ന​തോ​ടെ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും വാ​ണി​ജ്യ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ​ത്തി​നും ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും. 5,000 പൗ​ണ്ടാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യാ​യി ടീ​മി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഈ ​തു​ക ഉ​പ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ജെ​യിം​സ് ഡൈ​സ​ൺ അ​വാ​ർ​ഡി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കും ഉ​ൽ​പ്പ​ന്നം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വി​ടെ വി​ജ​യി​ക്ക് 30,000 പൗ​ണ്ടാ​ണ് സ​മ്മ​ന​ത്തു​ക. സം​ഘ​ത്തി​ലെ മ​ലീ​ഷ ച​മോ​ദി കോ​ട്ടേ​ജ് രാ​ജ​പ​ക്ഷ ശ്രീ​ല​ങ്ക​ക്കാ​രി​യും, ഉ​മ​ർ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ പാ​കി​സ്ഥാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​യും അ​ഹ്മ​ദ് മു​ജ്ത​ബ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, അ​നു​ഷ ഡി ​കോ​സ്റ്റ മം​ഗ​ലാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​ണ്. ഹ​ലീ​മ സ​മീ​ർ കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം തൊ​ട്ടേ വ​ള​ർ​ന്ന​തും പ​ഠി​ച്ച​തു​മെ​ല്ലാം യു.​എ.​ഇ​യി​ലാ​ണ്. നേ​ര​ത്തെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക​ളാ​യ ഇ​വ​ർ പി​ന്നീ​ട് ഉ​പ​ക​ര​ണം ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കാ​നും രൂ​പ ക​ല്പ​ന ചെ​യ്യാ​നു​മെ​ല്ലാം ഒ​ന്നി​ച്ചു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ഹ​ദി​യ സ​മീ​ർ, ഹ​മ്മാ​ദ് സ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഹ​ലീ​മ സ​മീ​റി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    പു​ര​സ്കാ​ര നി​റ​വി​ൽ മ​റ്റ് ക​ണ്ടു​പി​ടു​ത്ത​ങ്ങ​ളും

    പോ​ർ​ട്ട​ബി​ൽ വെ​ൻ​റി​ലേ​റ്റ​ർ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യ​തി​നു പു​റ​മെ മ​റ്റു ര​ണ്ടു ക​ണ്ടു​പി​ടു​ത്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു കൂ​ടി ഈ ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘം ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ർ​ത്ത​വ സ​മ​യ​ത്ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന പൊ​തു ടോ​യ്‌​ലെ​റ്റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സ്ത്രീ​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ‘സ​ഖി’ എ​ന്ന മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നാ​ണ് ഇ​തി​ലൊ​ന്ന്. ഒ​രു ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി-​പ​വേ​ർ​ഡ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നാ​ണി​ത്. ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നും പു​തി​യ ലൊ​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ ചേ​ർ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ കോ​ഡി​ങ്ങും സ്റ്റെം ​ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും പ​ഠി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ‘ക​ലം’ എ​ന്ന മോ​ഡു​ലാ​ർ എ​ഡ്യൂ​ക്കേ​ഷ​ണ​ൽ കി​റ്റ് ആ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ മ​റ്റൊ​രു ശ്ര​ദ്ധേ​യ സം​ഭാ​വ​ന. ര​ണ്ടു സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും ജെ​യിം​സ് ഡൈ​സ​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പ് വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ന്താ​ണ് ജെ​യിം​സ് ഡൈ​സ​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ്

    ലോ​ക​ത്തെ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യി​ലെ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ​മാ​രെ​യും ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, ഭാ​വി​യി​ൽ ലോ​കം നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ അ​വ​രെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ക, സാ​ങ്കേ​തി​ക ക​ണ്ടു​പി​ടു​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യം വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സ​ർ ജെ​യിം​സ് ഡൈ​സ​ൺ സ്ഥാ​പി​ച്ച​താ​ണ് ഈ ​ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ. 2002 ൽ ​യു.​കെ​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ട്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള യു​വ ക​ണ്ടു​പി​ടു​ത്ത​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു വ​ലി​യ വേ​ദി​യാ​ണി​ത്. ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന ക​ണ്ടു​പി​ടു​ത്ത​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ജെ​യിം​സ് ഡൈ​സ​ൺ അ​വാ​ർ​ഡ്. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ഡി​സൈ​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​ടു​ത്തി​ടെ ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്കും ഇ​തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ശ​സ്തി പ​ത്ര​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​വും ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

