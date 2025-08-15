Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    15 Aug 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    15 Aug 2025 8:55 AM IST

    ദുബൈ കെ.എം.സി.സിയിൽ പതാക ഉയർത്തും

    ദു​ബൈ: 79ാമ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി​യി​ൽ വി​വി​ധ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന് ​വെ​ള്ളി രാ​വി​ലെ 7.30ന് ​ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തും. തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​മാ​ല​പി​ക്കു​ക​യും പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലു​ക​യും ചെ​യ്യും. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന സം​ഗ​മ​വു​മു​ണ്ടാ​കും. ദു​ബൈ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ൽ അ​ഭി​മ​ന്യു ക​ർ​ഗ്വാ​ൾ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തും. കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ്‌​യി​ദ്ദീ​ൻ, സി.​ഡി.​എ ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റാ​ഷി​ദ് ബി​ൻ അ​സ്‌​ലം, കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന, ജി​ല്ല, മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ മ​റ്റ് ക്ഷ​ണി​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. തൂ​ലി​ക ഫോ​റം ന​ട​ത്തി​യ ലേ​ഖ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ൽ​കും.

    Girl in a jacket

