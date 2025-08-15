ദുബൈ കെ.എം.സി.സിയിൽ പതാക ഉയർത്തും

ദുബൈ കെ.എം.സി.സിയിൽ പതാക ഉയർത്തുംtext_fields
ദുബൈ: 79ാമത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദുബൈ കെ.എം.സി.സിയിൽ വിവിധ ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കും. ആഗസ്റ്റ് 15ന് വെള്ളി രാവിലെ 7.30ന് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തും. തുടർന്ന് ദേശീയ ഗാനമാലപിക്കുകയും പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലുകയും ചെയ്യും. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സംഗമവുമുണ്ടാകും. ദുബൈയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുൽ അഭിമന്യു കർഗ്വാൾ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തും. കെ.എം.സി.സി ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ ശംസുദ്ദീൻ ബിൻ മുഹ്യിദ്ദീൻ, സി.ഡി.എ ബോർഡ് ഡയറക്ടർ റാഷിദ് ബിൻ അസ്ലം, കെ.എം.സി.സി സംസ്ഥാന, ജില്ല, മണ്ഡലം ഭാരവാഹികൾ മറ്റ് ക്ഷണിതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. തൂലിക ഫോറം നടത്തിയ ലേഖന മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സമ്മാനങ്ങളും ചടങ്ങിൽ നൽകും.
