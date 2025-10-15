Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    15 Oct 2025 7:31 AM IST
    15 Oct 2025 7:31 AM IST

    ഗ്രീ​ൻ പാ​ത്ത് പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ സെ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഗ്രീ​ൻ പാ​ത്ത് പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ സെ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഗ്രീ​ൻ പാ​ത്ത് പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ സെ​ഷ​ൻ

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ വി​ങ്ങി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഗ്രീ​ൻ പാ​ത്ത് പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ പ്ര​ഥ​മ സെ​ഷ​ൻ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. യു​വാ​ക്ക​ളി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യും സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കു​ക​യു​മാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. ആ​ദ്യ ​സെ​ഷ​ന്‍റെ ആ​മു​ഖ അ​വ​ത​ര​ണം റ​ഊ​ഫ് ഇ​രു​മ്പു​ഴി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ ചി​ന്ത​ക​ളെ​യും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക വീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ‘ഇ​സ്​​ലാം ആ​ൻ​ഡ്​ പൊ​ളി​റ്റി​ക്സ്​: ദ ​പ്രോ​ഫ​റ്റി​ക്​ മോ​ഡ​ൽ ഫ്രം ​മ​ദീ​ന’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ വാ​ഫി ക്ലാ​സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ക്ലാ​സി​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും സ​ലാം പ​രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി.​വി നാ​സ​ർ, സി​ദ്ദീ​ഖ് കാ​ലൊ​ടി, നൗ​ഫ​ൽ എ.​പി, സ​ക്കീ​ർ പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, സി​നാ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ ത​റ​മ്മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ങ്ങി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    UAE News gulf news gulf news malayalam KMCC
    News Summary - The first session of the Green Path Political School was organized
