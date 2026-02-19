Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    ജി.​സി.​സി ‘സിം​ഗി​ൾ എ​ൻ​ട്രി പോ​യ​ന്റ്’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, യു.​എ.​ഇ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കു​മാ​ണ്​ സേവനം ല​ഭ്യ​മാ​കു​ക
    ജി.​സി.​സി ‘സിം​ഗി​ൾ എ​ൻ​ട്രി പോ​യ​ന്റ്’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘സിം​ഗി​ൾ എ​ൻ​ട്രി പോ​യ​ന്‍റ്​ ഫോ​ർ എ​യ​ർ ട്രാ​വ​ൽ’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പൈ​ല​റ്റ് പ്രോ​ജ​ക്ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വേ​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദു​ബൈ: ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ വി​മാ​ന​യാ​ത്ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ (ജി.​സി.​സി) ‘സിം​ഗി​ൾ എ​ൻ​ട്രി പോ​യ​ന്‍റ്​ ഫോ​ർ എ​യ​ർ ട്രാ​വ​ൽ’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ബ​ഹ്റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബു​ദൈ​വി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രീ​തി​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് പൈ​ല​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി സാ​യി​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം യാ​ത്ര ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​റി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി.​സി.​സി അം​ഗ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ 42ാമ​ത് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കൈ​ക്കൊ​ണ്ട തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ൽ ബു​ദൈ​വീ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം, യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​യ ജി.​സി.​സി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ, സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ പ്ര​ധാ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളും നേ​ര​ത്തേ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തി​യ​ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കോ മ​റ്റു ചെ​ക്കി​ങ്ങി​നോ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രി​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഡാ​റ്റാ ഷെ​യ​റി​ങ് എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും കൃ​ത്യ​ത​യും ഇ​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    നി​ല​വി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ, ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് എ​യ​ർ​വേ​സ് എ​ന്നീ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, യു.​എ.​ഇ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കു​മാ​ണ്​ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​നും അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ സാ​യി​ദ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​ണ് ഈ ​സേ​വ​നം ഇ​പ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ക.

    News Summary - The first phase of the GCC ‘Single Entry Point’ study has begun
