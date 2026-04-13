Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅൽ ഖൂസിലെ ഓവുചാൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 April 2026 6:07 AM IST
    Updated On
    date_range 13 April 2026 6:07 AM IST

    അൽ ഖൂസിലെ ഓവുചാൽ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയായി

    text_fields
    bookmark_border
    25 കോടി ദിർഹം ചെലവഴിച്ചാണ് ആദ്യഘട്ടം നടപ്പാക്കിയത്
    cancel

    ദുബൈ: അൽ ഖൂസ് ക്രിയേറ്റീവ് സോണിലെ മലിനജല, മഴവെള്ള ഓവുചാൽ വികസന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ഏകദേശം 25 കോടി ദിർഹം ചെലവഴിച്ചാണ് ദുബൈ മുനിസിപാലിറ്റി പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    മൊത്തം പദ്ധതിയുടെ ചിലവ്​ കണക്കാക്കുന്നത്​ 50 കോടി ദിർഹമാണ്. അൽ ഖൂസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ 1, 2, 3, 4 എന്നിവയും ശെശഖ്​ സായിദ്​ റോഡ്​ മുതൽ അൽ ഖൈൽ റോഡ്​ വരെ വ്യാപിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി 1600 ഹെക്ടർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള 1507 ലധികം പ്ലോട്ടുകൾക്ക് മൊത്തം പദ്ധതി വഴി ഉപകാരം ലഭിക്കും.

    ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 155 ഹെക്ടർ പ്രദേശത്തായി 123 പ്ലോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി 15 കി.മീറ്റർ നീളമുള്ള മലിനജല ശൃംഖലയാണ്​ (160 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 1,600 മില്ലിമീറ്റർ വരെ വ്യാസമുള്ള പൈപ്പുകൾ) സ്ഥാപിച്ചത്​.

    കൂടാതെ 14 കി.മീറ്റർ നീളമുള്ള മഴവെള്ള ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനവും (200 മുതൽ 3,000 മില്ലിമീറ്റർ വരെ വ്യാസമുള്ള പൈപ്പുകൾ) നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്​. പദ്ധതി ദുബായിലെ സമഗ്ര മലിനജല വികസന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്​. കൂടാതെ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴവെള്ള ശേഖരണ പദ്ധതിയായ 3000 കോടി ദിർഹം മൂല്യമുള്ള ‘തസ്‌രീഫ്’ പദ്ധതിയുമായി ഇത് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്​. അടുത്ത 100 വർഷത്തേക്ക് നഗരത്തിലെ മഴവെള്ളത്തിന്‍റെ ഒഴുക്ക് ശേഷി 700 ശതമാനം വരെ വർധിപ്പിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. പദ്ധതി അൽ ഖൂസ് ക്രിയേറ്റീവ് സോണിലെ മലിനജല, മഴവെള്ള ഓവുചാൽ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന്​ ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡയറക്ടർ ജനറൽ മർവാൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ഗാലിത്ത പറഞ്ഞു.

    പദ്ധതി നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ കുറക്കുകയും മഴക്കാലത്ത് സേവനങ്ങളും വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങളും തടസ്സമില്ലാതെ തുടരാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ദുബൈയുടെ വേഗത്തിലുള്ള നഗരവളർച്ചക്കും ഭാവിയിലെ കാലാവസ്ഥാ വെല്ലുവിളികൾക്കും മുൻകരുതലെന്ന നിലയിൽ ഈ പദ്ധതി നിർണായകമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - The first phase of the Al Qus drainage project has been completed
