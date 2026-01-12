Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 7:01 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 7:01 AM IST

    ഹെ​സ്സ സ്​​ട്രീ​റ്റ്​ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    റോ​ഡി​ലെ ലൈ​നു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ര​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന്​ നാ​ലാ​യി
    ഹെ​സ്സ സ്​​ട്രീ​റ്റ്​ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    ഹെ​സ്സ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ൽ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ഭാ​ഗം

    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ര​ക്കും യാ​ത്രാ​സ​മ​യവും കു​റ​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ഹെ​സ്സ സ്​​ട്രീ​റ്റ്​ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി(​ആ​ർ.​ടി.​എ). അ​ൽ ഖൈ​ൽ റോ​ഡി​ൽ നി​ന്ന് ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ് റോ​ഡ്​ വ​രെ നീ​ളു​ന്ന റോ​ഡ്​ 4.5 കി.​മീ​റ്റ​ർ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി തു​റ​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ റോ​ഡി​ലെ പാ​ത​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ര​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന് നാ​ലാ​യി. ഹെ​സ്സ സ്ട്രീ​റ്റ് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ 90 ശ​ത​മാ​നം ഏ​ക​ദേ​ശം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ആ​ർ‌.​ടി.‌​എ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റോ​ഡ് പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, പാ​ല​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​ൻ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ, സൈ​ക്ലി​ങ്​ ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ റോ​ഡി​ന് ഓ​രോ ദി​ശ​യി​ലേ​ക്കും സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​വു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 8000ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 16,000 ആ​യി വ​ർ​ധി​ക്കും. 2030 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും 6.4 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ ഇ​തു​വ​ഴി സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ർ.​ടി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും ജ​ന​സം​ഖ്യാ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കു​മൊ​പ്പം റോ​ഡ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ ശൃം​ഖ​ല വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് 69 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​ർ.‌​ടി.‌​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ മ​താ​ർ അ​ൽ താ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. 13.5 കി.​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സൈ​ക്ലി​ങ്, ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും അ​ൽ സു​ഫൂ​ഹി​നെ​യും ദു​ബൈ ഹി​ൽ​സി​നെ​യും ഹെ​സ്സ സ്ട്രീ​റ്റ് വ​ഴി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ട്രാ​ക്ക് അ​ൽ ബ​ർ​ഷ, ബ​ർ​ഷ ഹൈ​റ്റ്സ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക്​ സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ൽ താ​യ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ റോ​ഡി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ക, യാ​ത്രാ​സ​മ​യം കു​റ​ക്കു​ക, സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് 2023ലാ​ണ്​ ഹെ​സ്സ സ്​​ട്രീ​റ്റ്​ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ് റോ​ഡ്, ഫ​സ്റ്റ് അ​ൽ ഖൈ​ൽ സ്ട്രീ​റ്റ്, അ​ൽ അ​സാ​യി​ൽ സ്ട്രീ​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന ക​വ​ല​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 2024 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ തു​റ​ന്ന നാ​ലാ​മ​ത്തെ ക​വ​ല​യി​ൽ ഹെ​സ്സ സ്ട്രീ​റ്റും അ​ൽ ഖൈ​ൽ റോ​ഡും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക​വ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ഈ ​ര​ണ്ടു​വ​രി പാ​ലം, ഹെ​സ്സ സ്ട്രീ​റ്റി​നും അ​ൽ ഖൈ​ൽ റോ​ഡി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും യാ​ത്രാ​സ​മ​യം 15 മി​നി​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് മൂ​ന്ന് മി​നി​റ്റാ​യി കു​റ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്.

    gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
