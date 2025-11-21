Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപ്രഥമ പീർ മുഹമ്മദ്‌...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 9:11 AM IST

    പ്രഥമ പീർ മുഹമ്മദ്‌ സ്മാരക അവാർഡ് ഫൈസൽ എളേറ്റിലിന്

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രഥമ പീർ മുഹമ്മദ്‌ സ്മാരക അവാർഡ് ഫൈസൽ എളേറ്റിലിന്
    cancel
    camera_alt

     ഫൈ​സ​ൽ എ​ളേ​റ്റി​ൽ

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് ക​ല​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി രൂ​പീ​കൃ​ത​മാ​യ പീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (പി.​എം) ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ ‘പീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ സ്മാ​ര​ക’ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്​ പ്ര​മു​ഖ മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട്​ ഗ​വേ​ഷ​ക​നും ഗാ​യ​ക​നു​മാ​യ ഫൈ​സ​ൽ എ​ളേ​റ്റി​ൽ അ​ർ​ഹ​നാ​യി. 50,001 രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി പ​ത്ര​വു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് രം​ഗ​ത്ത് അ​റ​ബി ഭാ​ഷ ചെ​ലു​ത്തി​യ സ്വാ​ധീ​നം വി​ഷ​യ​മാ​ക്കി ഫൈ​സ​ൽ എ​ളേ​റ്റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ​വും മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് രം​ഗ​ത്ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ വാ​ദ്യോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച ത​ന​ത് ശൈ​ലി​യും ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന​യും ഒ​ക്കെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​വാ​ർ​ഡ്. സി​നി​മ-​ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ ഷോ ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ർ​പ്പി​ച്ച ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ കൂ​ടി ജൂ​റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്തു. അ​ടു​ത്ത മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നു സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ‘റ​ഫി നൈ​റ്റ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പി.​എം ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത നി​ശ ആ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്ക്​ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‌​ല​മി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ റ​ഫി​യു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി ഗാ​ന വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:faisalmuhammadMemorial Award
    News Summary - The first Peer Muhammad Memorial Award goes to Faisal Elateel
    Similar News
    Next Story
    X