    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 9:48 AM IST

    അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ ആ​ദ്യ ആ​ഗോ​ള സ​മു​ദ്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം

    ‘സീ​വേ​ൾ​ഡ് എ​ക്സ്പോ 2026’ ജ​നു​വ​രി എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ
    അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ ആ​ദ്യ ആ​ഗോ​ള സ​മു​ദ്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം
    "സീ​വേ​ൾ​ഡ് എ​ക്സ്പോ 2026' പ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്

    നടത്തിയ വാർത്തസമ്മേളനം

    മ​നാ​മ: അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ ആ​ദ്യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബോ​ട്ട് ഷോ​യും മ​റൈ​ൻ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി എ​ക്സി​ബി​ഷ​നു​മാ​യ ‘സീ​വേ​ൾ​ഡ് എ​ക്സ്പോ 2026’ന് ​ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി 8 മു​ത​ൽ 10 വ​രെ ദാ​ന​ത്ത് അ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഐ​ല​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് മ​റീ​ന​യി​ലാ​ണ് ഈ ​മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റ് ന​ട​ക്കു​ക. 28 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി എ​ഴു​പ​തി​ല​ധി​കം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​ർ ഈ ​മേ​ള​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് സീ​വേ​ൾ​ഡ് എ​ക്സ്പോ സി.​ഇ.​ഒ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ സ​ഈ​ദ് അ​റി​യി​ച്ചു.ഓ​ർ​ക്ക പ്രോ​ജ​ക്ട്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ സ​മു​ദ്ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ഡം​ബ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കും.

    ആ​ധു​നി​ക ബോ​ട്ടു​ക​ളും യാ​ട്ടു​ക​ളും, വാ​ട്ട​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ഡൈ​വി​ങ്, ഫി​ഷി​ങ് ​എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കും.​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ച്ച ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. ആ​ഗോ​ള സ​മു​ദ്ര വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്കും ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ​ക്കും പ​ര​സ്പ​രം സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​ക്സ്പോ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കും. വി.​വി.​ഐ.​പി​ക​ൾ, ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ ത​ത്സ​മ​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് സെ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​മു​ദ്ര വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - The first global ocean exhibition in the Arab world
