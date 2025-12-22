Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 7:29 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 7:29 AM IST

    അ​ൽ​ഉ​ല​യി​ൽ ‘വി​ൻ​റ​ർ അ​റ്റ് ത​ന്തോ​റ’ അ​ഞ്ചാം സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    അ​ൽ​ഉ​ല​യി​ൽ 'വി​ൻ​റ​ർ അ​റ്റ് ത​ന്തോ​റ' അ​ഞ്ചാം സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    അ​ൽ​ഉ​ല​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘വി​ൻ​റ​ർ അ​റ്റ് ത​ന്തോ​റ’ അ​ഞ്ചാം സീ​സ​ൺ ആ​ഘോ​ഷ​ക്കാ​ഴ്​​ച

    ത​ബൂ​ക്ക്: ‘വി​ൻ​റ​ർ അ​റ്റ് ത​ന്തോ​റ’ ശൈ​ത്യ​കാ​ല ഉ​ത്സ​വം അ​ഞ്ചാം സീ​സ​ൺ അ​ൽ​ഉ​ല​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സൗ​ദി വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പൗ​രാ​ണി​ക ന​ഗ​രാ​വ​ശി​ഷ്​​ട​ങ്ങ​ളു​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ്​ അ​ൽ​ഉ​ല. ജ​നു​വ​രി 10 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്സ​വം പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​​ന്റെ നാ​ഗ​രി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, ച​രി​ത്ര പൈ​തൃ​കം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ്.

    പ​ഴ​യ പ​ട്ട​ണ രാ​വു​ക​ൾ, ത​ന്തോ​റ ബാ​ൽ​ക്ക​ണി​ക​ൾ, അ​ൽ​മാ​ൻ​ഷി​യ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ, പ​ഴ​യ ന​ഗ​ര ചു​വ​ർ​ചി​ത്ര​ക​ല​യു​ടെ ടൂ​ർ, ക​ര​കൗ​ശ​ല വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം, പാ​ച​ക അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ-​സം​ഗീ​ത പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക, ക​ലാ, പൈ​തൃ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ. അ​ൽ​ഉ​ല​യു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത​യും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​തെ​ല്ലാം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ഴ​യ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ സൂ​ര്യ​ഘ​ടി​കാ​ര​മാ​ണ് ത​ന്തോ​റ. അ​തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ​ശൈ​ത്യ​കാ​ല ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ഈ ​പേ​ര് ല​ഭി​ച്ച​ത്. അ​ൽ​ഉ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ണ്ട് സ​മ​യം അ​റി​യു​ന്ന​തി​നും കാ​ർ​ഷി​ക സീ​സ​ണു​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​ഘ​ടി​കാ​ര​ത്തെ​യാ​ണ് ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​​ന്റെ വ​ര​വി​​ന്റെ​യും കാ​ർ​ഷി​ക സീ​സ​ണി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​​ന്റെ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തെ ഇ​ത് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    സാം​സ്കാ​രി​ക ടൂ​റി​സം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സൗ​ദി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും പൈ​തൃ​ക​പ​ര​വു​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ‘വി​ഷ​ൻ 2030’​ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി സാം​സ്കാ​രി​ക​വും ടൂ​റി​സ​വു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക അ​നു​ഭ​വം സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള അ​ൽ​ഉ​ല മൊ​മ​ൻ​റ്സ് ക​ല​ണ്ട​റി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ത​ന്തോ​റ​യി​ലെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല ഉ​ത്സ​വം.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും​നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ഇ​ത് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​രു വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി സൗ​ദി​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ഭൂ​ത​കാ​ല​വും ശോ​ഭ​ന​മാ​യ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​യോ​ജി​ത അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി ഇ​ത് മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ച​രി​ത്രം, സം​സ്കാ​രം, പ്ര​കൃ​തി എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ അ​വ​സ​ര​മാ​ക്കി ഇ​ത് മാ​റ്റു​ന്നു.

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - The fifth season of 'Winter at Tantora' has begun in Al-Ula
