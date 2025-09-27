Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 7:26 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 7:26 AM IST

    ‘ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി​സ്ക​വ​ർ’ ഇ​ന്‍റേ​ൺ​ഷി​പ് പ്രോ​ഗ്രാം അ​ഞ്ചാം പ​തി​പ്പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    ‘ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി​സ്ക​വ​ർ’ ഇ​ന്‍റേ​ൺ​ഷി​പ് പ്രോ​ഗ്രാം അ​ഞ്ചാം പ​തി​പ്പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    ദു​ബൈ: ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ ചു​വ​ടു​വെ​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ത്തെ ഇ​ന്‍റേ​ൺ​ഷി​പ് പ്രോ​ഗ്രാം ‘ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി​സ്ക​വ​ർ’ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഞ്ചാം പ​തി​പ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു. പ്ര​മു​ഖ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ, കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ടു​ത്ത​റി​ഞ്ഞ് അ​ഭി​രു​ചി​ക​ളും സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​മു​ള്ള ക​രി​യ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ​ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം. ര​ണ്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി 2022ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ഇ​ന്‍റേ​ൺ​ഷി​പ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്​ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ അ​ഞ്ച് സീ​സ​ണു​ക​ളി​ലാ​യി 50 ഓ​ളം യു​വ​ത്വ​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു.ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പ​തി​പ്പി​ൽ എ​ച്ച്.​ആ​ർ, ലീ​ഗ​ൽ, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത്, ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം 20 ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ‘ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി​സ്ക​വ​ർ’ ഒ​രു ഇ​ന്‍റേ​ൺ​ഷി​പ് പ്രോ​ഗ്രാം എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു ലോ​ഞ്ച്പാ​ഡാ​ണെ​ന്നും യു​വ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മി​ക​ച്ച അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്, ക​രി​യ​ർ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണെ​ന്നും ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് ചീ​ഫ് ഹ്യൂ​മ​ൻ റി​സോ​ഴ്സ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ജേ​ക്ക​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ൽ, ആ​സ്റ്റ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പ്രോ​ഗ്രാം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്. എ​ങ്കി​ലും, ഭാ​വി​യി​ൽ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള മ​റ്റ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ലേ​ക്കും പ്രോ​ഗ്രാം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്‍റെ മൂ​ല്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ക്രെ​ഡി​റ്റ് അം​ഗീ​കാ​രം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ക​മ്പ​നി ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UAE NewsGulf Newsinternship programmegulf news malayalam
    News Summary - The fifth edition of the ‘Aster Discover’ internship program has been completed.
