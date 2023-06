അൽഐൻ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു

cancel camera_alt അ​ൽ​ഐ​ൻ സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വ​ലി​യ പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷം By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​ൽ​ഐ​ൻ: ത്യാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മ​ഭാ​വ​ന​യു​ടെ​യും ഒ​രു​മ​യു​ടെ​യും സ​ന്ദേ​ശ​മു​യ​ർ​ത്തി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​ൽ​ഐ​ൻ സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. പ്ര​മോ​ദ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫൈ​സ​ൽ ദ​മാ​ൻ, വി​ഷ്ണു ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ, അ​ൻ​സാ​ർ കി​ണി, സൗ​ഫി​ക്ക് കു​നി​ശ്ശേ​രി, ശ​മ്മാ​സ് ക​ണ്ണൂ​ർ, റ​ഫീ​ഖ് കൊ​ടി​ഞ്ഞി, ജ​ലീ​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ഷ​മീ​ഹ് പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

The festival was celebrated under the leadership of Al Ain Friendship Society