    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 7:35 AM IST

    ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ പ​റ​ക്കു​ന്നു

    ഒ​രു കോ​ടി റി​യാ​ൽ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾക്കായി സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ
    ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ പ​റ​ക്കു​ന്നു
    1. മ​ത്സ​ര​പ്പ​റ​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ, 2. ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: കോ​ടി റി​യാ​ൽ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക കൊ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ വേ​ട്ട​പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​രം പൊ​ടി​പാ​റു​ന്നു. സൗ​ദി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ക്ല​ബ്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫാ​ൽ​ക്ക​ൻ ക്ല​ബ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ ഹാ​ഫ്മൂ​ൺ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്ത് പ്ര​ത്യേ​കം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണ്.

    ഈ ​മാ​സം 23ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ 30ന് ​സ​മാ​പി​ക്കും. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഓ​ണ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി റൗ​ണ്ടു​ക​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി​യു​​ടെ പൈ​തൃ​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളെ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന അ​ർ​ഥ​ത്തി​ലാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ദ്യം 60 ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​​ന്റെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ച് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​തോ​ടെ സ​മ്മ​ന​ത്തു​ക ഒ​രു കോ​ടി റി​യാ​ലാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ആ​റ് ഓ​ണ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി റൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ 308ഓ​ളം ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഫാ​ല​ക്ക​ണു​ക​ളു​മാ​യി ആ​ളു​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​രോ ദി​വ​സം ക​ഴി​യും​തോ​റും മ​ത്സ​രം കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​വേ​ശ​ക​ര​വും ജ​ന​കീ​യ​വു​മാ​യി മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​മേ​ച്വ​ർ​മാ​ർ, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ, ഓ​ണ​ർ​മാ​ർ, എ​ലൈ​റ്റ് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്ന​ങ്ങ​നെ ത​രം​തി​രി​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന 48 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ദ്യ 10 സ്ഥാ​നം നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ് സ​മ്മാ​നം ല​ഭി​ക്കു​ക. മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ഫാ​ർ​ക്ക​ണു​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഇ​വ​യെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ത​രം​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​വം​ബ​ർ 30നാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദ​ഹ്‌​റാ​ൻ എ​ക്‌​സ്‌​പോ​യി​ൽ പൈ​തൃ​ക വി​നോ​ദ ക​ല​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഷാ​ല​യേ​ൽ മ്യൂ​സി​യം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​ർ ഏ​രി​യ, റി​യാ​ദി​ന് പു​റ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ ആ​യു​ധ പ​വി​ലി​യ​ൻ, പൈ​തൃ​ക, ക​ര​കൗ​ശ​ല മേ​ഖ​ല, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പ്ര​ക​ട​ന ഷോ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ സാ​യാ​ഹ്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലു​ടെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​റി സ്പെ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ നാ​സ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ചി​ല ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ വാ​യു​പ്ര​വാ​ഹ​ങ്ങ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് പ​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സ​ഹ​ജാ​വ​ബോ​ധം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ക്ഷി​യു​ടെ ഭാ​രം ശ​ക്ത​മാ​യ എ​തി​ർ കാ​റ്റി​നെ​തി​രെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം ഭാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ പ​ക്ഷി​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഗൈ​ർ, ടെ​യി​ൽ‌​വി​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​റു​മു​ണ്ട്.

