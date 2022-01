ഇത്തിഹാദ്​ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ഒരുങ്ങുന്നത്​ മികച്ച സജ്ജീകരണങ്ങൾ

cancel camera_alt ഇത്തിഹാദ്​ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനി‍‍െൻറ ചിത്രം By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദുബൈ: രാജ്യത്തി​‍െൻറ എല്ലാ എമിറേറ്റുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന യു.എ.ഇയുടെ സ്വപ്​നപദ്ധതിയായ ഇത്തിഹാദ്​ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനി‍െൻറ രൂപവും സജ്ജീകരണങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്​. സിൽവർ, ഗ്രേ നിറങ്ങളിലായി ചുവന്ന ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ ലോഗോ പതിച്ച ട്രെയിനി‍‍െൻറ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളുമാണ്​ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പുറത്തിറക്കിയത്​. വിമാനങ്ങളിലേതിന്​ സമാനമായ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളും സാ​ങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുമാണ്​ ട്രെയിനി‍‍െൻറ അകത്ത്​ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്​. വൈഫൈ, വിനോദ സംവിധാനങ്ങൾ, ചാർജിങ്​ പോയന്‍റ്​, ഭക്ഷണശാലകൾ തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ സ്മാർട്ട്​​ സേവനങ്ങളും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്​.

പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കുന്ന കാര്യം മാസങ്ങൾക്ക്​ മുമ്പാണ്​ അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്​. നേരത്തെ ചരക്കുനീക്കത്തിന്​ മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ്​ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്​. നിലവിൽ ട്രെയിനി‍െൻറയും പാതയുടെയും പരിശോധന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്​. നഗരങ്ങളിൽ സ്​റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന്​ അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ട്രെയിൻ സർവിസ്​ ആരംഭിക്കുന്നതി‍െൻറ തീയതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. 50 ബില്യൺ ദിർഹം ചെലവ്​ വകയിരുത്തിയ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ദുബൈയിൽനിന്ന്​ അബൂദബിയിലേക്ക്​ 50 മിനിറ്റിലും അബൂദബിയിൽനിന്ന്​ ഫുജൈറയിലേക്ക്​ 100 മിനിറ്റിലും എത്തിച്ചേരാനാകും. 1200 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഏഴ്​ എമിറേറ്റുകളിലെ 11 സുപ്രധാന നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ്​ റെയിൽ പദ്ധതി കടന്നുപോകുന്നത്​. ട്രെയിൽ കുതിച്ചോടുക മണിക്കൂറിൽ 200 കി.മീറ്റർ വേഗതയിലാണ്​. സൗദി അതിർത്തിയിലെ സില മുതൽ രാജ്യത്തി‍െൻറ കിഴക്കൻ തീരദേശമായ ഫുജൈറ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതാണ്​ റെയിൽ. യാത്രകൾ ബുക്ക്​ചെയ്യാനും മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കും സ്​മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്​. പദ്ധതി യു.എ.ഇയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥക്ക് 200 ബില്യൺ ദിർഹം സംഭാവന ചെയ്യുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്​. 2030ഓടെ വർഷം 3.65 കോടി യാത്രക്കാർ ഇത്തിഹാദ്​ റെയിൽ വഴി സഞ്ചരിക്കുമെന്നാണ്​ കണക്കാക്കുന്നത്​. റെയിലി‍െൻറ ആദ്യഘട്ടം 2016ൽ പൂർത്തിയായിരുന്നു. ഇത്​ പ്രധാനമായും വ്യവസായിക ഉൽപന്നങ്ങൾ തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക്​ എത്തിക്കുന്നതിനാണ്​ ഉപയോഗിക്കുന്നത്​. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനത്തിൽ ഹജർ പർവതനിരകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഏഴ്​ കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒമ്പത്​ ടണലുകൾ പൂർത്തിയായതും അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. Show Full Article

News Summary -

The Etihad Passenger Train is well prepared and well equipped