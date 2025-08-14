Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    14 Aug 2025 8:23 PM IST
    Updated On
    14 Aug 2025 8:23 PM IST

    ദുബൈ സാമ്പത്തികരംഗത്തിന്​ 4 ശതമാനം വളർച്ച

    നിക്ഷേപകരുടെ ആകർഷണ കേന്ദ്രമായ എമിറേറ്റിലെ ജി.ഡി.പി 32.6 ശതകോടി ഡോളർ
    ദുബൈ സാമ്പത്തികരംഗത്തിന്​ 4 ശതമാനം വളർച്ച
    ദുബൈയുടെ ആകാശ ദൃശ്യം

    ദുബൈ: വിവിധ മേഖലകളിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ദുബൈയിലെ സാമ്പത്തികരംഗം ഈ വർഷം ആദ്യ പാദത്തിൽ 4 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച്​ വരെയുള്ള മൂന്നുമാസത്തിൽ നിക്ഷേപകരുടെ ആകർഷണ കേന്ദ്രമായ എമിറേറ്റിലെ ജി.ഡി.പി 32.6 ശതകോടി ഡോളറായി വർധിച്ചതായും ദുബൈ മീഡിയ ഓഫീസ്​ വ്യാഴാഴ്ച വെളിപ്പെടുത്തി. നിർണായകമായ വിവിധ മേഖലകളിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ്​ ദുബൈയുടെ നേട്ടത്തിന്​ കാരണമായിരിക്കുന്നത്​.

    ആരോഗ്യ, സാമൂഹിക സേവന മേഖല കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനേക്കാൾ 26 ശതമാനം വളർച്ചയാണ്​ രേഖപ്പെടുത്തിയത്​. മൂല്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാൽ മൊത്ത, ചില്ലറ വ്യാപാര രംഗം 27.5 ശതകോടിയുമായി മുന്നിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്​. മുൻവർഷത്തേക്കാൾ ഈ മേഖല 4.5 ശതമാനം വളർച്ചയാണ്​ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്​. ദുബൈയിലെ സുപ്രധാന മേഖലയായ റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റിന്‍റെ സംഭാവന 900​ കോടി ദിർഹമാണ്​.

    ഇത്​ മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്​ 7.8 ശതമാനം വളർച്ചയാണ്​ നേടിയിരിക്കുന്നത്​. ദുബൈ ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ ഡാറ്റ പ്രകാരം ദുബൈ വിപണിയിലേക്ക് 59,000ത്തിലധികം പുതിയ നിക്ഷേപകർ പ്രവേശിച്ചതോടെ ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ ദുബൈയിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകളുടെ അളവും മൂല്യവും കുത്തനെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്​. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആദ്യ ആറ് മാസങ്ങളിൽ ആകെ ഇടപാട്​ 99,947 ആയിരുന്നത് ഇത്തവണ ഏകദേശം 26 ശതമാനം വർധിച്ച് 125,538 ആയിട്ടുണ്ട്​. ഇടപാടുകളുടെ മൂല്യം ഏകദേശം 25 ശതമാനം ഉയർന്ന് ഏകദേശം 431 ശതകോടി ദിർഹമായിട്ടുമുണ്ട്​.

    ദുബൈയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന മേഖലയായ ഫിനാൻഷ്യൽ, ഇൻഷുറൻസ് രംഗം ആദ്യ പാദത്തിൽ 5.9 ശതമാനം വളർച്ചയോടെ 16 ബില്യൺ ദിർഹമായിട്ടുണ്ട്​. നിർമ്മാണ മേഖല 3.3 ശതമാനം വളർച്ചയോടെ 8.7 ശതകോടി ദിർഹമിലുമെത്തി.ദുബൈ സാമ്പത്തിക, ടൂറിസം വകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ വർഷം ദുബൈ 1.87 കോടി അന്താരാഷ്ട്ര സന്ദർശകരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഇതടക്കം എല്ലാ മേഖലയിലും മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്​ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ ദുബൈക്ക്​ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

