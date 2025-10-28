Begin typing your search above and press return to search.
    എടരിക്കോട് കോൽക്കളി സംഘത്തെ ആദരിച്ചു

    എടരിക്കോട് കോൽക്കളി സംഘത്തെ ആദരിച്ചു
    ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള​ക​ല അ​ക്കാ​ദ​മി ആ​ദ​രി​ച്ച എ​ട​രി​ക്കോ​ട് കോ​ൽ​ക്ക​ളി ടീ​ം 

    ഷാ​ർ​ജ: ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘പാ​ട്ടും പാ​ട്ട​റി​വും’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കോ​ൽ​ക്ക​ളി​യു​ടെ ത​നി​മ ചോ​രാ​തെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ എ​ട​രി​ക്കോ​ടി​ന്റെ പ്ര​വാ​സി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ. ക​ഴി​ഞ്ഞ 17 വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് കോ​ൽ​ക്ക​ളി​യെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി നി​ർ​ത്തി​യ​തി​ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​ട​രി​ക്കോ​ട് സം​ഘം ആ​ദ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ആ​സ്റ്റ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ക്ലി​നി​ക്സ് യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മു​സ്ത​ഫ എ​ട​രി​ക്കോ​ട് ടീ​മി​ന് മെ​മ​ന്റോ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    സ​ബീ​ബ് എ​ട​രി​ക്കോ​ട്, ആ​സി​ഫ്, മ​ഹ​റൂ​ഫ്, നി​സാം, ആ​സി​ഫ്‌ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ആ​രി​ഫ്, ഇ​ഹ്സാ​ൻ, ഫാ​രി​സ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഫാ​സി​ൽ, അ​ജ്മ​ൽ, മു​ർ​ഷി​ദ്, ഷം​നാ​ദ്, ഫാ​ദി​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ആ​ദ​ര​വ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് ത​ന​ത് കോ​ൽ​ക്ക​ളി​യെ പ്ര​ചാ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നും ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്കും കോ​ൽ​ക്ക​ളി ആ​ചാ​ര്യ​ൻ ടി.​പി. ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി ഗു​രു​ക്ക​ളു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള ‘ക​ലാ കാ​ന്തി പു​ര​സ്‌​കാ​രം’ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​ലാ​കാ​ര​ൻ അ​സീ​സ് മ​ണ​മ്മ​ലി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ഷീ​ർ ബെ​ല്ലോ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ.​ബി.​എം ഷാ​ജി കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​കെ.​സി. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ പെ​രു​മ്പ​ട്ട, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​സ്ഹ​ബ് പ​ട​ന്ന, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ യാ​സ്ക് ഹ​സ്സ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ത​സ്‌​നീം അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ എ​ളേ​റ്റി​ൽ, നി​സാ​ർ ക​ള​ത്തി​ൽ, ഷ​മീം ചെ​റി​യ​മു​ണ്ടം, സ​ജീ​ർ വി​ലാ​ദ​പു​രം, സ​ഹീ​ർ വെ​ങ്ങ​ളം, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഹ​സീ​ന മ​ഹ​മൂ​ദ്, അ​ൻ​സി​യ അ​ന​സ്, റി​യാ​സ് ഹി​ഖ്മ, ഹു​സൈ​നാ​ർ എ​ട​ച്ചാ​ക്കൈ, ഗ​ഫൂ​ർ കു​ന്നി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

