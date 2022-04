ഷാർജയിൽ ഡ്രൈവിങ്​ ലൈസൻസ്​ തിയറി ടെസ്റ്റ്​ ഇനി വീട്ടിലിരുന്നും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ഷാ​ർ​ജ: ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സി​നാ​യു​ള്ള തി​യ​റി ടെ​സ്റ്റി​ൽ ഇ​നി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​കും. ക​സ്റ്റ​മ​ർ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ളോ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടു​ക​ളോ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​തെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നോ ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്നോ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി​ത​ന്നെ ടെ​സ്റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​ൽ മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ് സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ തി​യ​റി ടെ​സ്റ്റി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്.

ടെ​സ്റ്റി​നാ​യി എ​ൻ​ട്രോ​ൾ ചെ​യ്ത താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ എ​വി​ടെ നി​ന്നും ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ക​സ്റ്റ​മ​ർ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ളി​ലും ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള തി​ര​ക്ക്​ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സേ​വ​നം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ലൈ​സ​ൻ​സ് വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് സ്മാ​ർ​ട്ട് തി​യ​റി ടെ​സ്റ്റി​ലൂ​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​തൃ​പ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​രം സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ് വെ​ഹി​ക്കി​ൾ ഡ്രൈ​വേ​ഴ്സ് ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ് കേ​ണ​ൽ റാ​ഷി​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഫ​ർ​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

The driving license theory test in Sharjah is now at home