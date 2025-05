cancel By വെബ് ഡെസ്ക് 250,000 ഡോ​ള​ർ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യു​ള്ള ആ​സ്റ്റ​ർ ഗാ​ർ​ഡി​യ​ൻ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ന​ഴ്സി​ങ് അ​വാ​ർ​ഡി​ന്റെ നാ​ലാം എ​ഡീ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് 199 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി ല​ഭി​ച്ച​ത് 100,000ലേ​റെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ജി.​സി.​സി​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​കോ​ത്ത​ര ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ 2022 മേ​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ന​ഴ്സ​സ് ദി​ന​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​താ​ണ് ആ​സ്റ്റ​ർ ഗാ​ർ​ഡി​യ​ൻ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ന​ഴ്സി​ങ് അ​വാ​ർ​ഡ്. ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ച​ര​ണ രം​ഗ​ത്തെ വാ​ഴ്ത്ത​പ്പെ​ടാ​ത്ത ഹീ​റോ​ക​ളാ​യ ന​ഴ്സു​മാ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്കാ​രം. ​ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ച​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം അ​വ​ർ ന​ൽ​കി​യ സ​വി​ശേ​ഷ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​യും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ൽ​കൂ​ടി ഇ​ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. മു​ൻ​നി​ര സേ​വ​ക​രെ​ന്ന നി​ല​ക്ക്, കാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ വി​ശി​ഷ്യാ, കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി കാ​ല​ത്ത് ന​ഴ്സു​മാ​ർ വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്ക് വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്. മു​മ്പെ​ങ്ങു​മി​ല്ലാ​ത്ത​വി​ധം ഇ​വ​രു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൈ​യ​ടി ന​ൽ​കാ​നും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കാ​നു​മാ​യാ​ണ് ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ ഈ ​അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ന​ഴ്സി​ങ് വ്യ​വ​സാ​യ ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പു​ര​സ്കാ​ര​മാ​യി ആ​സ്റ്റ​ർ ഗാ​ർ​ഡി​യ​ൻ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ന​ഴ്സി​ങ് അ​വാ​ർ​ഡ് മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ച്ച്.​ഒ അം​ഗീ​കാ​രം ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യ​വ​രെ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചും ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​റി​ന്റെ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ന​ന്ദി​യോ​തി​യും പു​ര​സ്കാ​ര ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​ടെ​ഡ്രോ​സ് അ​ദ​നം ഗ​ബ്രി​യേ​സൂ​സി​ന്റെ വി​ഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​നാ​ണ് വി​ജ​യി​യെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, മു​തി​ർ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ബോ​ളി​വു​ഡ് ന​ടി സോ​ണാ​​ലി ബി​ന്ദ്ര, ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ അ​ലീ​ഷ മൂ​പ്പ​ൻ, ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ് ആ​ന്റ് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ​ഗ്രൂ​പ് ഹെ​ഡു​മാ​യ ടി.​ജെ വി​ൽ​സ​ൺ, മ​റ്റു വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. 2022 മേ​യി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ന​ഴ്സി​ങ് ദി​ന​ത്തി​ൽ ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ആ​സ്റ്റ​ർ ഗാ​ർ​ഡി​യ​ൻ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡി​ന്റെ 2024ലെ ​എ​ഡി​ഷ​നി​ൽ ലോ​ക​മൊ​ട്ടു​ക്കും നി​ന്നാ​യി 202 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ 78,000ലേ​റെ ന​ഴ്സു​മാ​രാ​ണ് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​ത്. 52,000 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ എ​ത്തി​യ 2023 എ​ഡീ​ഷ​നെ​ക്കാ​ൾ 50 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു വ​ർ​ധ​ന. മ​ഹ​ത്താ​യ പു​ര​സ്കാ​ര​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, വി.​ഐ.​പി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നും യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ​നി​ന്നും വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​മാ​യി വി​ഖ്യാ​ത വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രും വ​ലി​യ പ്ര​തി​നി​ധി വൃ​ന്ദ​വും അ​ണി​നി​ര​ന്നു. ആ​സ്റ്റ​ർ ഗാ​ർ​ഡി​യ​ൻ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ന​ഴ്സി​ങ് അ​വാ​ർ​ഡ് 2025 ഇ​വ​രി​ലെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് വി​ജ​യി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന​വ​ട്ട ​പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ജൂ​റി​യു​മാ​യി അ​ഭി​മു​ഖം, പൊ​തു​ജ​ന വോ​ട്ടി​ങ്.. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി 2025 മേ​യ് 26ന് ​യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ദു​ബൈ​യി​ൽ അ​ന്തി​മ വി​ജ​യി​യെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. നാ​ലാം എ​ഡീ​ഷ​നി​ൽ വി​ജ​യി​ക്ക് 250,000 ഡോ​ള​ർ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് പു​റ​മെ മ​റ്റ് ഒ​മ്പ​ത് ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ക്കും. ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്തെ അ​തി​കാ​യ​രാ​യ ബോ​ട്സ്വാ​ന​യി​ലെ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് മ​ലേ​റി​യ അ​ല​യ​ൻ​സി​ന്റെ സ്പെ​ഷ​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​റും ഗ്ലോ​ബ​ൽ എ​ച്ച്.​ഐ.​വി പ്രി​വ​ൻ​ഷ​ൻ കൊ​ആ​ലി​ഷ​ൻ കോ-​ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ണു​മാ​യ പ്രൊ​ഫ. ഷീ​ല ട്ലൗ, ​സി​ഡ്‌​നി യൂ​ണി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി​യി​ൽ ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ച്ച്.​ഒ കൊ​ളാ​ബ​റേ​റ്റിം​ഗ് സെ​ന്റ​ർ അ​ഡ്ജ​ങ്ക്റ്റ് പ്ര​ഫ​സ​റും ഹ്യൂ​മ​ൻ റി​സോ​ഴ്‌​സ​സ് ഫോ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് ജേ​ണ​ൽ എ​ഡി​റ്റ​ർ എ​മെ​റി​റ്റ​സു​മാ​യ പ്ര​ഫ. ജെ​യിം​സ് ബു​ക്ക​ൻ, ഒ.​ബി.​ഇ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വും സ്വ​ത​ന്ത്ര ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ & നോ​ർ​ത്ത്‌​വെ​സ്റ്റ് ല​ണ്ട​ൻ എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എ​സ് മു​ൻ സി.​ഇ.​ഒ​യും യു.​കെ​യി​ലെ റോ​യ​ൽ കോ​ളേ​ജ് ഓ​ഫ് ന​ഴ്‌​സി​ങ് മു​ൻ സി​ഇ​ഒ​യു​മാ​യ ഡോ. ​പീ​റ്റ​ർ കാ​ർ​ട്ട​ർ, ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ നി​യു​ക്ത പ്ര​സി​ഡ​ന്റും, ഫ്രാ​ൻ​സി​ലെ എ.​എ​ക്സ്.​എ എ​സെ​ന്റി​ആ​ൾ സീ​നി​യ​ർ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റും, യു​കെ​യി​ലെ ഹാ​ർ​ബ​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഹെ​ൽ​ത്ത്4​ആ​ൾ അ​ഡ്വൈ​സ​റി മാ​നേ​ജിം​ഗ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഡോ. ​നി​തി പാ​ൽ; ടി​പി​ജി ഗ്രോ​ത്ത് സീ​നി​യ​ർ അ​ഡ്വൈ​സ​റും ഏ​ഷ്യ ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ ഹോ​ൾ​ഡിം​ഗ്‌​സി​ന്റെ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും നി​യോ​നേ​റ്റ്സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ ജ​ന​റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വു​മാ​യ ശ്രീ. ​വി​ശാ​ൽ ബാ​ലി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ജൂ​റി. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ മി​ക​വി​ന്റെ​യും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും​ ലോ​കോ​ത്ത​ര മാ​ന​ക​ങ്ങ​ൾ വെ​ച്ചാ​ണ് ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാം ആ​സ്റ്റ​ർ ഗാ​ർ​ഡി​യ​ൻ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ന​ഴ്സി​ങ് അ​വാ​ർ​ഡ് 2025ലെ ​ അ​വ​സാ​ന 10ലെ​ത്തി​യ ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ത​രാ​യ ഈ ​പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളാ​ണ്. വി​ജ​യി​യെ 2025 മേ​യ് 26ന് ​ദു​ബൈ​യി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ച​ര​ണ വ്യ​വ​സാ​യം മു​​മ്പെ​ങ്ങു​​മി​ല്ലാ​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​മ്പോ​ൾ, ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ൽ സ​വി​ശേ​ഷ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു. വേദി: ദി അറ്റ്​ലാൻറിസ്, ദ പാം, ദുബൈ ദു​ബൈ പാ​മി​ലെ അ​റ്റ്ലാ​ന്റി​സി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള വേ​ദി​യി​ൽ അ​ന്തി​മ വി​ധി​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ 10 ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും ആ​ദ​ര​മേ​റു​ന്നു​വെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​ണ്ട്. വി​ജ​യി​ക്ക് 250,000 ​ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യാ​യി ല​ഭി​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ത​ത്സ​മ​യ സം​പ്രേ​ഷ​ണം മേ​യ് 26ന് ​രാവിലെ 9.30മുതൽ (യു.എ.ഇ സമയം)www.asterguardians.comൽ Show Full Article

The Director-General of the WHO congratulated the finalists and commended Aster DM Healthcare for this project