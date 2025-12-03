Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    3 Dec 2025 7:57 AM IST
    3 Dec 2025 7:57 AM IST

    ഈദുൽ ഇത്തിഹാദ് ആഘോഷമാക്കി രാജ്യം

    ജ​ന​ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന് ഊ​ന്ന​ൽ; യു​വ​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​വും ല​ക്ഷ്യം
    ഈദുൽ ഇത്തിഹാദ് ആഘോഷമാക്കി രാജ്യം
    ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു.​എ.​ഇ.​യു​ടെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി രാ​ജ്യം. ര​ണ്ട് ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന വി​വി​ധ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ, അ​റ​ബ് പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്ത​നി​മ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വ​ർ​ണ​ശോ​ഭ​യേ​റ്റി.

    ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ കോ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി ഇ​മാ​റാ​ത്തി​നെ നെ​ഞ്ചേ​റ്റി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സി​റ്റി വാ​ക്ക് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ന​ത് ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്കം കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​യി. ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ഡ്രോ​ണ്‍ ഷോ​ക​ളും ലൈ​റ്റ് ഷോ​യും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ല​ക​ളു​മൊ​ക്കെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്‍റെ പു​രോ​ഗ​മ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഭാ​വി കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ലും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും യു​വ​തീ​യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ രാ​ഷ്ട്ര​നേ​തൃ​ത്വം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യ​ൻ, യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂം എ​ന്നി​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് ഊ​ർ​ജം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    യു​വ​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. ദേ​ശീ​യ സ്വ​ത്വം, അ​റ​ബി ഭാ​ഷ, ധാ​ർ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​നും രാ​ഷ്ട്ര നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. കു​ടും​ബ​മാ​ണ് സം​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ പാ​ഠ​ശാ​ല​യെ​ന്നും സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും യു.​എ.​ഇ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച്, അ​തി​ന്‍റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​ക്ക് കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​ർ യു.​എ.​ഇ രാ​ഷ്ട്ര​നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ളും അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - The country celebrates Eid-ul-Ittihad
