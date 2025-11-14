Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 7:42 AM IST

    സം​വാ​ദം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സം​വാ​ദം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ വ​നി​ത കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സ്നേ​ഹ​വീ​ട് യു​വ​ത

    ബു​ക്സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ സം​വാ​ദ പ​രി​പാ​ടി

    ഷാ​ർ​ജ: ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ വ​നി​ത കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സ്നേ​ഹ​വീ​ട് യു​വ​ത ബു​ക്സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ബു​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ബൈ​റ്റ്സ് എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​വാ​ദം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കാ​ല​ത്തെ വാ​യ​ന​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൗ​മാ​ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സം​വ​ദി​ച്ചു.

    വാ​യ​ന മ​നു​ഷ്യ​നി​ൽ അ​റി​വും ചി​ന്ത​യും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും വ​ള​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും, വി​ര​ൽ​ത്തു​മ്പു​ക​ളി​ൽ അ​റി​വി​ന്‍റെ മ​ഹാ​പ്ര​പ​ഞ്ചം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക ലോ​ക​ത്ത് വാ​യ​ന​യു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി കു​റ​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന് മ​റു​വി​ഭാ​ഗ​വും സ​മ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഡോ. ​കെ.​ടി. അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു. ടീ​ൻ​സ് ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഫൈ​ഹ റ​ഹ്മാ​ൻ, മ​റി​യം യ​ഹി​യ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​യി​ദ്, ഐ​സ, ഇ​യാ​ദ് അ​മീ​ർ, അ​മ്മാ​ർ, സ​ൽ​വ ശ​രീ​ഫ്, ഇ​ൻ​ഷ ന​ബീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ഡി​ബേ​റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

