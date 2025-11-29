Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    മുഖ്യമന്ത്രി നാളെ ദുബൈയിൽ

    ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി
    മുഖ്യമന്ത്രി നാളെ ദുബൈയിൽ
    സി.​എം ഇ​ൻ ദു​ബൈ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ദു​ബൈ: മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ന​വം​ബ​ർ 30ന്​ ​ദു​ബൈ​യി​ലെ​ത്തും. അ​ന്ന്​ രാ​വി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ന്‍റെ വി​രു​ന്നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് ഓ​ർ​മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലും ബി​സി​ന​സ് മീ​റ്റി​ലും സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. ര​ണ്ടി​ന് ദു​ബൈ ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​രെ ക​ണ്ടാ​കും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക.

    അ​തേ​സ​മ​യം, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നേ​ട്ടം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ലോ​ക​കേ​ര​ള സ​ഭ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ദു​ബൈ​യി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് കെ.​എം.​സി.​സി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രി​പാ​ടി ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വ​രെ ഒ​പ്പം നി​ന്ന കെ.​എം.​സി.​സി ഇ​പ്പോ​ൾ ബ​ഹി​ഷ്ക​ര​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തി​നാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ഭേ​ദ​െ​മ​ന്യേ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ജ​ന​കീ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് സി.​എം ഇ​ൻ ദു​ബൈ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ലോ​ക​കേ​ര​ള​സ​ഭ​യി​ലെ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ അ​തി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​സ​മി​തി​യം​ഗം എ​ൻ.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

