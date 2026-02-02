Begin typing your search above and press return to search.
    2 Feb 2026 6:48 AM IST
    2 Feb 2026 6:48 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ണ്ണ​ട​ച്ച്​ കേ​ന്ദ്ര​വും

    വ​സ്തു വി​ൽ​പ​ന, വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര, പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള നി​കു​തി കു​റ​യും
    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ണ്ണ​ട​ച്ച്​ കേ​ന്ദ്ര​വും
    ദു​ബൈ: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി മു​റ​വി​ളി കൂ​ട്ടു​ന്ന വി​മാ​ന​യാ​ത്ര ദു​രി​തം, മൃ​ത​ദേ​ഹം കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ചെ​ല​വ്, സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണം കൊ​ണ്ടു​​പോ​കു​ന്ന​തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലെ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ണ്ണ​ട​ച്ച്​ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റും. ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​റാം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര ബ​ജ​റ്റി​ലും ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു നി​ർ​ദേ​ശ​വും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന​ത്​ നി​രാ​ശാ​ജ​ന​ക​മാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ വ​സ്തു​വി​ൽ​പ​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​മു​ള്ള നി​കു​തി​ക​ളി​ൽ ഇ​ള​വ്​​ വ​രു​ത്തി​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ ഏ​ക ആ​ശ്വാ​സം.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​സ്തി​വി​ൽ​പ​ന ഇ​ട​പാ​ടി​ൽ ടാ​ൻ ന​മ്പ​ർ വേ​ണ​മെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. പ​ക​രം വാ​ങ്ങു​ന്ന​യാ​ളു​ടെ പാ​ൻ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ച​ലാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഡി.​ടി.​എ​സ്​ അ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം എ​ൻ.​ആ​ർ‌.​ഐ​ക​ളാ​യ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ല​ളി​ത​മാ​ക്ക​പ്പെ​ടും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ലി​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ (പി.​ആ​ർ.​ഒ.​ഐ)​​ നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​രം അ​ഞ്ചി​ൽ​നി​ന്ന്​ 10 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​വ​രു​ടെ​ത​ന്നെ മൊ​ത്തം പ​രി​ധി 10ൽ ​നി​ന്ന് 24 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തും എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ​ക്കാ​രു​ടെ നി​ക്ഷേ​പം കൂ​ട്ടാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കും. ലി​ബ​റ​ലൈ​സ്ഡ് റെ​മി​റ്റ​ൻ​സ് സ്കീ​മി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള വി​ദേ​ശ ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളി​ലും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പ​ണ​മ​ട​യ്ക്ക​ലു​ക​ളി​ലും ടി.​സി.​എ​സ്​ അ​ഞ്ചി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ട്​ ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​ക്കു​കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​ന്‍റെ ​ഗു​ണം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​വും 10 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക​നി​കു​തി അ​ട​ച്ച് ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി റി​ട്ടേ​ണു​ക​ൾ അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​രെ അ​നു​വ​ദി​ക്കും. നാ​മ​മാ​ത്ര ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് റി​ട്ടേ​ണു​ക​ൾ പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഐ.​ടി.​ആ​ർ-1, 2 ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന വ്യ​ക്​​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ ജൂ​ലൈ 31 വ​രെ റി​ട്ടേ​ണു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. ഓ​ഡി​റ്റ്​ ചെ​യ്യാ​ത്ത കേ​സു​ക​ളി​ലും ട്ര​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കും റി​ട്ടേ​ൺ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 31 വ​രെ സ​മ​യ​പ​രി​ധി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ൽ താ​ഴെ മൂ​ല്യം​വ​രു​ന്ന സ്ഥാ​വ​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത വി​ദേ​ശ ആ​സ്തി​ക​ൾ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ചെ​റു​കി​ട നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​രാ​യ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ​ക​ൾ​ക്ക്​ ​ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യും ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    കേ​ര​ള​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച്​ ഓ​ർ​മ

    ദു​ബൈ: കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പു​തി​യ ബ​ജ​റ്റ് കേ​ര​ള​ത്തോ​ടു​ള്ള ക​ടു​ത്ത വി​വേ​ച​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​വ​ഗ​ണ​ന​യു​ടെ​യും രേ​ഖ​യാ​ണെ​ന്ന​തി​ൽ ശ​ക്​​ത​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഓ​ർ​മ. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം പോ​ലും ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം മ​റ​ക്കു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​ത്. എ​യിം​സ്, റെ​യി​ൽ​വേ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ഏ​ഴ് അ​തി​വേ​ഗ ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ൾ, വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ക്കേ​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ഹി​തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ​ത് ഫെ​ഡ​റ​ൽ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ്.ഗ്രാ​ന്‍റു​ക​ളി​ൽ വ​ൻ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​വ് വ​രു​ത്തി​യും റ​വ​ന്യൂ ഡെ​ഫി​സി​റ്റ് ഗ്രാ​ന്‍റു​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ടി​ത്ത​റ ത​ക​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ധാ​തു​സ​മ്പ​ത്ത് സ്വ​കാ​ര്യ കു​ത്ത​ക​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​ൻ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​നീ​ക്കം അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണ്. തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ വ​ൻ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​വും ഭ​ക്ഷ്യ-​ആ​രോ​ഗ്യ-​വ​ളം സ​ബ്‌​സി​ഡി​ക​ളി​ലെ കു​റ​വും ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​യെ​യും സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ഈ ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഓ​ർ​മ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​യം മാ​റ​ണം -പി.​ജി. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ

    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ദേ​ശ നാ​ണ​യ ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന് നി​ർ​ണാ​യ​ക സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ തു​ട​രു​ന്ന അ​നാ​സ്ഥ വെ​റും അ​വ​ഗ​ണ​ന​യ​ല്ല, തു​റ​ന്ന ചൂ​ഷ​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് ജ​ന​ത ക​ൾ​ച​റ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​ജി. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് താ​ങ്ങാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ലാ​കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ര​ണ്ടാം​ത​രം പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യി കാ​ണു​ക​യാ​ണ്. നാ​ട്ടി​ൽ മാ​ന്യ​മാ​യി ജീ​വി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ഭ​ര​ണ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണ് ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ നാ​ടും കു​ടും​ബ​വും ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും മ​റ്റ് വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടു​ന്ന​ത്. അ​ന്നം തേ​ടി​പ്പോ​യ ഇ​വ​രു​ടെ വി​യ​ർ​പ്പും ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടു​മാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ദേ​ശ നാ​ണ​യ ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ദു​രി​ത ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നോ അ​ടി​സ്ഥാ​ന അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നോ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല. പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ വെ​റും പ​ണം അ​യ​ക്കു​ന്ന യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​ത്രം കാ​ണു​ന്ന ഈ ​സ​മീ​പ​നം തി​രു​ത്താ​തെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് നീ​തി​യു​ള്ള വി​ക​സ​നം സാ​ധ്യ​മാ​കി​ല്ല. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ, ക്ഷേ​മം, സാ​മൂ​ഹി​ക അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ ന​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പി.​ജി. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

