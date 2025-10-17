Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    17 Oct 2025 6:03 AM IST
    17 Oct 2025 6:03 AM IST

    പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി ബിനു രാജന്‍റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക്​ കൊണ്ടുപോയി

    പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി ബിനു രാജന്‍റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക്​ കൊണ്ടുപോയി
    ബി​നു രാ​ജ​ൻ

    Listen to this Article

    ഷാ​ര്‍ജ: ഷാ​ര്‍ജ​യി​ല്‍ അ​ന്ത​രി​ച്ച പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, പ​ന്ത​ളം സ്വ​ദേ​ശി ബി​നു രാ​ജ​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. യാ​ത്രാ​വി​ല​ക്ക് കാ​ര​ണം ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഭാ​ര്യ ശ്രീ​ല​യും ഭ​ര്‍ത്താ​വി​ന്‍റെ അ​ന്ത്യ​യാ​ത്ര​യി​ല്‍ അ​നു​ഗ​മി​ക്കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 29നാ​ണ് ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം ബി​നു രാ​ജ​ന്‍ ഷാ​ര്‍ജ​യി​ലെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് മ​രി​ച്ച​ത്. ഫോ​റ​ന്‍സി​ക് ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സ​വും റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്പ​നി ന​ല്‍കി​യ കേ​സി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നു​ണ്ടാ​യ യാ​ത്രാ വി​ല​ക്കു​മാ​ണ്​ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശ്രീ​ല​യു​ടെ യാ​ത്ര​ക്കും ത​ട​സ്സ​മാ​യ​ത്. ഇ​ത്​ നീ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​യ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ വി​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ജോ​ലി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ത​ക​ര്‍ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്രി​ന്‍റി​ങ്​ പ്ര​സ് ഡി​സൈ​ന​റാ​യി​രു​ന്ന ബി​നു. പ്ര​മേ​ഹം മൂ​ലം ക​ണ്ണി​ന്‍റെ കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ മാ​ന​സി​ക​മാ​യി ത​ള​ര്‍ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ശ്രീ​ല​യു​ടെ വ​രു​മാ​ന​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ് കു​ടും​ബം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യ​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ചെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹം വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ല്‍ സം​സ്‌​ക​രി​ക്കും. മ​ക്ക​ളാ​യ ന​ന്ദി​നി​യും നി​വേ​ദും നാ​ട്ടി​ല്‍ പ​ഠി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    News Summary - The body of Pathanamthitta native Binu Rajan was taken home.
