മരുഭൂമിയുടെ ജൈവിക കലവറtext_fields
24 ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രദർശനം, ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തെ നിരീക്ഷണത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശാന്തമായ ധ്യാനത്തിന്റെയും ദൃശ്യരേഖ കാഴ്ച്ചകാരന് നൽകുന്നു
യുനൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേലിയില്ലാത്ത പ്രകൃതി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് അൽ മർമൂം ഡെസേർട്ട് കൺസർവേഷൻ റിസർവ്. ദുബൈയുടെ ആകെ വിസ്തൃതിയുടെ 10 ശതമാനത്തോളം ഈ പ്രദേശം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. മരുഭൂമിക്കിടയിലെ മരതകം എന്ന് ഇതിനെ വിളിച്ചാൽ കുറഞ്ഞുപോകും. അത്രക്കധികം ജൈവവൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശമാണിത്. ഈ മേഖലയിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് തുറിച്ചുനോക്കിയ അലി ഖലീഫ ബിൻ താലിത്തിന്റെ കാമറ കണ്ട കാഴ്ച്ചകൾ അനുഭൂതികൾ പകരുന്നതാണ്. പ്രകൃതി സ്നേഹികളുടെ മനസ് കീഴടക്കുന്നതാണ്. പ്രകൃതിയുടെ ജൈവീകമായ മാന്ത്രികതകൾ ഓരോ ചിത്രവും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. അവയുടെ പ്രദർശനം മേഖലയിൽ നടന്നുവരുന്നു. ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂം ഇന്റർനാഷനൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അവാർഡിന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറലാണ് അലി ഖലീഫ ബിൻ താലിത്ത്. തന്റെ ‘അൽ മർമൂം: വന്യജീവി’ പ്രദർശനത്തിലൂടെ വന്യജീവികളിലേക്ക് വലിയ ഒരു ജാലകമാണ് അദ്ദേഹം തുറക്കുന്നത്. 24 ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രദർശനം, ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തെ നിരീക്ഷണത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശാന്തമായ ധ്യാനത്തിന്റെയും ദൃശ്യരേഖ കാഴ്ച്ചകാരന് നൽകുന്നു. ചിത്രങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെ അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു, ഡ്രൈവ്-ത്രൂ അനുഭവത്തിലൂടെ അവയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
മാനദണ്ഡങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത
പ്രകൃതിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ നിരവധി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് ബിൻ താലിത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രകൃതിയുടെ ദുർബലതയെയും വിവിധ ഘടകങ്ങളോടുള്ള അതിന്റെ സംവേദനക്ഷമതയെയും എടുത്തുകാണിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ അനിവാര്യമായും നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നതിനാൽ, പരിസ്ഥിതിയുടെ അംബാസഡർമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
ചിത്രം ക്യാമറയിൽനിന്ന് തന്നെ ഉത്ഭവിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് പക്ഷികളുടെ സീസണുകൾ, പ്രജനന സമയങ്ങൾ, തീറ്റ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കലാകാരന്റെ അറിവിൽ നിന്നാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി - ഇവയെല്ലാം മികച്ച ചിത്രം പകർത്തുന്നതിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. വന്യജീവി നിമിഷങ്ങൾ അദ്വിതീയവും ആവർത്തിക്കാനാവാത്തതുമായതിനാൽ, ഓരോ ഷോട്ടിനും ശരിയായ ക്രമീകരണങ്ങൾ അറിയുന്നതിനൊപ്പം, മേഖലയിൽ നിലവിലുള്ളതുപോലെ ഗവേഷണം അനിവാര്യം. പ്രദർശനത്തിലെ ഫോട്ടോകൾക്ക് അതിന്റേതായ കഥകളുണ്ട്. അതിൽ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുമൊത്തുള്ള മൂങ്ങയുടെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടിനു സമീപം 23 ദിവസം ചെലവഴിച്ചതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തത്, വിരിയുന്നതും തീറ്റ നൽകുന്നതുമായ പ്രക്രിയ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഞാങ്ങണ ചെടികൾക്കിടയിൽ വസിക്കുന്നതും അപൂർവ്വമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നതുമായ ഒരു ജലപക്ഷിയുടെ ചിത്രം ഏറെ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷിക്കായി താൻ ഏഴ് ദിവസം കാത്തിരുന്നുവെന്നും, അത് പുറത്തുവന്നപ്പോൾ 20 സെക്കൻഡ് മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുള്ളൂവെന്നും, ആ സമയത്ത് താൻ ഫോട്ടോ എടുത്തുവെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും
40 ഹെക്ടറിലധികം കുറ്റിച്ചെടികളും 10 കിലോമീറ്റർ തടാകങ്ങളാലും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഈ റിസർവ്, തിരിച്ചറിഞ്ഞ 26 ഇനം ഉരഗങ്ങൾക്കും, ഒമ്പത് ഇനം സസ്തനികൾക്കും, 39 ഇനം സസ്യങ്ങൾക്കും ആവാസ കേന്ദ്രമാണ്. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന 19 ഇനം ജന്തുക്കൾക്കും, 300 മുതൽ 500 വരെ ഫ്ലമിംഗോകളുടെ കൂട്ടങ്ങൾക്കും, 360തിലധികം മറ്റ് പക്ഷി ഇനങ്ങൾക്കും ഇത് സുരക്ഷിത സങ്കേതം നൽകുന്നു, അതിൽ 158 എണ്ണം ദേശാടന പക്ഷികളാണ്. അൽ മർമൂമിൽ കാണപ്പെടുന്ന അപൂർവ ഇനങ്ങളിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ നൈറ്റ്ജാർ, യമനിലെ സൊകോത്ര ദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള ഭീമൻ സ്കിപ്പർ ചിത്രശലഭം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഒഴിവുസമയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
റിസർവിൽ നിലവിൽ നിരവധി മൃഗ-പക്ഷി നിരീക്ഷണ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, നക്ഷത്ര-അസ്തമയ നിരീക്ഷണ ഡെക്കുകൾ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നായ 84 കിലോമീറ്റർ സൈക്ലിങ് ട്രാക്ക് എന്നിവയുണ്ട്.
രാജ്യത്തെ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും താമസക്കാർക്കും ബാർബിക്യൂ, ക്യാമ്പിങ് എന്നിവയും അനുവദനീയമാണ്.റിസർവിലെ വിശാലമായ തടാകപ്രദേശത്ത് രണ്ട് ഇഴചേർന്ന ഹൃദയങ്ങളുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ലവ് ലേക്ക് ഉൾപ്പെടുന്നു.ദുബൈ ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഗ്രൂപ്പ് അൽ മർമൂമിൽ നക്ഷത്ര നിരീക്ഷണ പരിപാടികൾ നടത്താറുണ്ട്, കാരണം ഈ പ്രദേശത്ത് പ്രകാശ മലിനീകരണം ഒട്ടും തന്നെയില്ല.
പുരാവസ്തു സ്ഥലം
സരുഖ് അൽ ഹദീദ് പുരാവസ്തു സ്ഥലം റിസർവിനുള്ളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 2002 ൽ ദുബൈ ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂം ഇത് കണ്ടെത്തി, അദ്ദേഹം തന്റെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ സ്ഥലത്തിന് മുകളിലൂടെ പറക്കുമ്പോൾ അസാധാരണമായ മണൽക്കുന്നുകളുടെ രൂപീകരണം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഖനനങ്ങൾ വഴി വിപുലമായ ഒരു ഇരുമ്പുയുഗ ലോഹശാസ്ത്ര കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തി, അപ്പർ പാലിയോലിത്തിക്ക്, നിയോലിത്തിക്ക് കാലഘട്ടങ്ങൾ മുതലുള്ള അധിനിവേശത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സരുഖ് അൽ ഹദീദിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ പുരാവസ്തുക്കളിൽ വെങ്കലം, ചെമ്പ്, ഇരുമ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വെങ്കലം, ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ, മുത്തുകൾ, മൺപാത്രങ്ങൾ, കൽപ്പാത്രങ്ങൾ, മുദ്രകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലോഹത്തൊഴിലാളിയുടെ ഉപകരണങ്ങളും പൂർത്തിയാകാത്ത ഇനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലം മുമ്പ് ഒരു ഉൽപാദന കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നാണ്. ബർദുബൈയിലെ ഷിന്ദഗ ഹെറിറ്റേജ് ഏരിയയിലെ സറൂഖ് അൽ-ഹദീദ് ആർക്കിയോളജി മ്യൂസിയത്തിൽ, 1928 ൽ നിർമ്മിച്ചതും ശൈഖ് ജുമാ ബിൻ മക്തൂം ബിൻ ഹാഷർ ആൽ മക്തൂമിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതുമായ ഒരു പരമ്പരാഗത ബർജീൽ കെട്ടിടത്തിലാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള പുരാവസ്തുക്കളുടെ ശേഖരം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register