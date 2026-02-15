Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Feb 2026 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Feb 2026 12:15 PM IST

    മ​രു​ഭൂ​മി​യു​ടെ ജൈ​വിക ക​ല​വ​റ

    24 ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫു​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ക്ഷ​മ​യു​ടെ​യും പ്ര​കൃ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ശാ​ന്ത​മാ​യ ധ്യാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും ദൃ​ശ്യ​രേ​ഖ കാ​ഴ്ച്ച​കാ​ര​ന് ന​ൽ​കു​ന്നു

    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് അ​റ​ബ് എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വേ​ലി​യി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് അ​ൽ മ​ർ​മൂം ഡെ​സേ​ർ​ട്ട് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ റി​സ​ർ​വ്. ദു​ബൈ​യു​ടെ ആ​കെ വി​സ്തൃ​തി​യു​ടെ 10 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. മ​രു​ഭൂ​മി​ക്കി​ട​യി​ലെ മ​ര​ത​കം എ​ന്ന് ഇ​തി​നെ വി​ളി​ച്ചാ​ൽ കു​റ​ഞ്ഞു​പോ​കും. അ​ത്ര​ക്ക​ധി​കം ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണി​ത്. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് തു​റി​ച്ചു​നോ​ക്കി​യ അ​ലി ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ താ​ലി​ത്തി​ന്‍റെ കാ​മ​റ ക​ണ്ട കാ​ഴ്ച്ച​ക​ൾ അ​നു​ഭൂ​തി​ക​ൾ പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണ്. പ്ര​കൃ​തി സ്നേ​ഹി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ് കീ​ഴ​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ജൈ​വീ​ക​മാ​യ മാ​ന്ത്രി​ക​ത​ക​ൾ ഓ​രോ ചി​ത്ര​വും എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​യു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു. ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂം ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി അ​വാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലാ​ണ് അ​ലി ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ താ​ലി​ത്ത്. ത​ന്‍റെ ‘അ​ൽ മ​ർ​മൂം: വ​ന്യ​ജീ​വി’ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​യ ഒ​രു ജാ​ല​ക​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. 24 ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫു​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ക്ഷ​മ​യു​ടെ​യും പ്ര​കൃ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ശാ​ന്ത​മാ​യ ധ്യാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും ദൃ​ശ്യ​രേ​ഖ കാ​ഴ്ച്ച​കാ​ര​ന് ന​ൽ​കു​ന്നു. ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​വ​യു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു, ഡ്രൈ​വ്-​ത്രൂ അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​വ​യു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത

    പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​ർ നി​ര​വ​ധി മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ബി​ൻ താ​ലി​ത്ത് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ദു​ർ​ബ​ല​ത​യെ​യും വി​വി​ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള അ​തി​ന്‍റെ സം​വേ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത​യെ​യും എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ, പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​ടെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​രാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​രു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യു​ന്നു.

    ചി​ത്രം ക്യാ​മ​റ​യി​ൽനി​ന്ന് ത​ന്നെ ഉ​ത്ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല, മ​റി​ച്ച് പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ സീ​സ​ണു​ക​ൾ, പ്ര​ജ​ന​ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ൾ, തീ​റ്റ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​ന്‍റെ അ​റി​വി​ൽ നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി - ഇ​വ​യെ​ല്ലാം മി​ക​ച്ച ചി​ത്രം പ​ക​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു. വ​ന്യ​ജീ​വി നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്വി​തീ​യ​വും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​തു​മാ​യ​തി​നാ​ൽ, ഓ​രോ ഷോ​ട്ടി​നും ശ​രി​യാ​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തു​പോ​ലെ ഗ​വേ​ഷ​ണം അ​നി​വാ​ര്യം. പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലെ ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ​ക്ക് അ​തി​ന്റേ​താ​യ ക​ഥ​ക​ളു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ മൂ​ന്ന് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​മൊ​ത്തു​ള്ള മൂ​ങ്ങ​യു​ടെ ചി​ത്രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. കൂ​ടി​നു സ​മീ​പം 23 ദി​വ​സം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഈ ​ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്ത​ത്, വി​രി​യു​ന്ന​തും തീ​റ്റ ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മാ​യ പ്ര​ക്രി​യ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഞാ​ങ്ങ​ണ ചെ​ടി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​സി​ക്കു​ന്ന​തും അ​പൂ​ർ​വ്വ​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തു​മാ​യ ഒ​രു ജ​ല​പ​ക്ഷി​യു​ടെ ചി​ത്രം ഏ​റെ വൈ​വി​ധ്യം നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്. പ​ക്ഷി​ക്കാ​യി താ​ൻ ഏ​ഴ് ദി​വ​സം കാ​ത്തി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും, അ​ത് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ 20 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് മാ​ത്ര​മേ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും, ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് താ​ൻ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്തു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി ശാ​സ്ത്ര​വും ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​വും

    40 ഹെ​ക്ട​റി​ല​ധി​കം കു​റ്റി​ച്ചെ​ടി​ക​ളും 10 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ത​ടാ​ക​ങ്ങ​ളാ​ലും വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​റി​സ​ർ​വ്, തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ 26 ഇ​നം ഉ​ര​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും, ഒ​മ്പ​ത് ഇ​നം സ​സ്ത​നി​ക​ൾ​ക്കും, 39 ഇ​നം സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ്. വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന 19 ഇ​നം ജ​ന്തു​ക്ക​ൾ​ക്കും, 300 മു​ത​ൽ 500 വ​രെ ഫ്ല​മിം​ഗോ​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും, 360തി​ല​ധി​കം മ​റ്റ് പ​ക്ഷി ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത് സു​ര​ക്ഷി​ത സ​ങ്കേ​തം ന​ൽ​കു​ന്നു, അ​തി​ൽ 158 എ​ണ്ണം ദേ​ശാ​ട​ന പ​ക്ഷി​ക​ളാ​ണ്. അ​ൽ മ​ർ​മൂ​മി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ നൈ​റ്റ്ജാ​ർ, യ​മ​നി​ലെ സൊ​കോ​ത്ര ദ്വീ​പി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഭീ​മ​ൻ സ്‌​കി​പ്പ​ർ ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഒ​ഴി​വു​സ​മ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ

    റി​സ​ർ​വി​ൽ നി​ല​വി​ൽ നി​ര​വ​ധി മൃ​ഗ-​പ​ക്ഷി നി​രീ​ക്ഷ​ണ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ, ന​ക്ഷ​ത്ര-​അ​സ്ത​മ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ ഡെ​ക്കു​ക​ൾ, ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഒ​ന്നാ​യ 84 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സൈ​ക്ലി​ങ് ട്രാ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും ബാ​ർ​ബി​ക്യൂ, ക്യാ​മ്പി​ങ് എ​ന്നി​വ​യും അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​ണ്.​റി​സ​ർ​വി​ലെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ത​ടാ​ക​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ര​ണ്ട് ഇ​ഴ​ചേ​ർ​ന്ന ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള ല​വ് ലേ​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.​ദു​ബൈ ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര ഗ്രൂ​പ്പ് അ​ൽ മ​ർ​മൂ​മി​ൽ ന​ക്ഷ​ത്ര നി​രീ​ക്ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​റു​ണ്ട്, കാ​ര​ണം ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് പ്ര​കാ​ശ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം ഒ​ട്ടും ത​ന്നെ​യി​ല്ല.

    പു​രാ​വ​സ്തു സ്ഥ​ലം

    സ​രു​ഖ് അ​ൽ ഹ​ദീ​ദ് പു​രാ​വ​സ്തു സ്ഥ​ലം റി​സ​ർ​വി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. 2002 ൽ ​ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂം ഇ​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി, അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്‍റെ ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​റി​ൽ സ്ഥ​ല​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ മ​ണ​ൽ​ക്കു​ന്നു​ക​ളു​ടെ രൂ​പീ​ക​ര​ണം ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു. ഖ​ന​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു ഇ​രു​മ്പു​യു​ഗ ലോ​ഹ​ശാ​സ്ത്ര കേ​ന്ദ്രം ക​ണ്ടെ​ത്തി, അ​പ്പ​ർ പാ​ലി​യോ​ലി​ത്തി​ക്ക്, നി​യോ​ലി​ത്തി​ക്ക് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ലു​ള്ള അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ​രു​ഖ് അ​ൽ ഹ​ദീ​ദി​ൽ നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ വെ​ങ്ക​ലം, ചെ​മ്പ്, ഇ​രു​മ്പ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വെ​ങ്ക​ലം, ഇ​രു​മ്പ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​ർ​ണ്ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, മു​ത്തു​ക​ൾ, മ​ൺ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ക​ൽ​പ്പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, മു​ദ്ര​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ലോ​ഹ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത ഇ​ന​ങ്ങ​ളും കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​സ്ഥ​ലം മു​മ്പ് ഒ​രു ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ്. ബ​ർ​ദു​ബൈ​യി​ലെ ഷി​ന്ദ​ഗ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ഏ​രി​യ​യി​ലെ സ​റൂ​ഖ് അ​ൽ-​ഹ​ദീ​ദ് ആ​ർ​ക്കി​യോ​ള​ജി മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ, 1928 ൽ ​നി​ർ​മ്മി​ച്ച​തും ശൈ​ഖ് ജു​മാ ബി​ൻ മ​ക്തൂം ബി​ൻ ഹാ​ഷ​ർ ആ​ൽ മ​ക്തൂ​മി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ ഒ​രു പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ബ​ർ​ജീ​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ന്നു​ള്ള പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ശേ​ഖ​രം സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

