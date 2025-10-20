Begin typing your search above and press return to search.
    ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷം സ​അ​ബീ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ

    ‘എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ല​വ്‌​സ് ഇ​ന്ത്യ’​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്
    ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷം സ​അ​ബീ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ
    ദു​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ ദു​ബൈ സ​അ​ബീ​ൽ പാ​ർ​ക്ക് വേ​ദി​യാ​കു​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ക​റാ​മ സ​ബീ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ 60,000ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ.​ഇ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് മീ​ഡി​യ ഓ​ഫി​സി​ന്‍റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ‘എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ല​വ്‌​സ് ഇ​ന്ത്യ’​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്കാ​രം, സം​ഗീ​തം, വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി യു.​എ.​ഇ​യും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലെ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​ബ​ന്ധം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കും.

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി നൂ​റ ബി​ൻ​ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ക​അ്ബി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​രും വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രും. സ​ബീ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ലെ ഗേ​റ്റു​ക​ൾ ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്​ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​ന്​ ഗേ​റ്റു​ക​ൾ തു​റ​ക്കും.

    പ്ര​ശ​സ്ത ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​യ നേ​ഹ ക​ക്ക​ർ, മി​ക സി​ങ്, നീ​ര​ജ് മാ​ധ​വ്, സാ​രം​ഗി താ​രം ന​ബീ​ൽ ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന വി​നോ​ദ വി​രു​ന്നാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. 30 ഫു​ഡ് സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ളും മ​റ്റു പൈ​തൃ​ക ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന എ​ട്ട് സാം​സ്കാ​രി​ക സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, ​പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്.

    TAGS:diwali celebrationzabeel parkGulf News
    News Summary - The biggest Diwali celebration at Zaabil Park
