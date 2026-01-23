Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 23 Jan 2026 8:59 AM IST
    date_range 23 Jan 2026 8:59 AM IST

    ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് 25ന്​

    യു.​എ.​ഇ ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ​ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 15ാമ​ത്​ യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ഞായറാഴ്ച റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലെ അ​ദ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി 341 യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, 67 സെ​ക്ട​റു​ക​ൾ, 12 സോ​ണു​ക​ൾ പി​ന്നി​ട്ടാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സ്നേ​ഹോ​ത്സ​വ​വും സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. 25 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ൽ​സ​വു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    ജ​ന​റ​ൽ, കാ​മ്പ​സ് ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും സ്ത്രീ-​പു​രു​ഷ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 12 വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ 82 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം, സാ​ഹി​ത്യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, ര​ച​ന പ​രി​ശീ​ല​നം, മാ​ന​സി​ക ക്ഷേ​മ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്ലി​നി​ക്, ബു​ക്ക് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് സെ​ന്‍റ​ർ, ക​രി​യ​ർ കൗ​ൺ​സി​ങ്, മീ​ഡി​യ വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പ്, വി​വി​ധ പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ൾ, വ്യ​ത്യ​സ്ത സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കും.

    പ്ര​മു​ഖ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​ഭി​ലാ​ഷ് മോ​ഹ​ൻ, യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ മ​ത, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സാം​സ്കാ​രി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്തു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ കേ​ര​ള (ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ, സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​ബാ​രി (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ആ​ർ.​എ​സ്.​സി യു.​എ.​ഇ), സു​ഹൈ​ൽ മാ​ട്ടൂ​ൽ (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ആ​ർ.​എ​സ്.​സി യു.​എ.​ഇ), അ​സ്‌​ലം ക​യ്യ​ത്ത് (മീ​ഡി​യ കോ ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - The Art Gallery Cultural Center Pravasi Literature Festival will be held on the 25th
