    യു.എ.ഇയിൽ​ പ്രായപൂർത്തി 21ൽനിന്ന്​ 18 വയസ്സാക്കി

    സിവിൽ ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച പുതിയ നിയമത്തിലാണ്​ സുപ്രധാന മാറ്റം​
    യു.എ.ഇയിൽ​ പ്രായപൂർത്തി 21ൽനിന്ന്​ 18 വയസ്സാക്കി
    അബൂദബി: സിവിൽ ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാനുള്ള പ്രായം 21 ചാന്ദ്ര (ഹിജ്​റ) വർഷത്തിൽനിന്ന് 18 ഗ്രിഗോറിയൻ (ഇംഗ്ലീഷ്​) വർഷമായി കുറച്ചു. രാജ്യത്ത് സിവിൽ ഇടപാടുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതി മാറ്റിക്കൊണ്ട് സമഗ്രവും സംയോജിതവുമായ ഒരു നിയമ ചട്ടക്കൂട് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് പുതിയ നിയമം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായവും നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​. 18 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ആസ്തികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരിക്കും.

    അതോ​ടൊപ്പം 15 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനും അവസരമുണ്ടാകും. യുവാക്കളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും സംരംഭകത്വത്തെ പിന്തുണക്കുന്നതിനും നിയമപരമായ സംരക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ. രാജ്യത്തിന്റെ സിവിൽ നിയമ ചട്ടക്കൂടിനെ സമകാലിക സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക യാഥാർഥ്യങ്ങളുമായി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, നഷ്ടപരിഹാരം, കരാറുകൾ, ഇൻഷുറൻസ്, വിൽപ്പന, പ്രൊഫഷനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കൂടുതൽ വ്യക്തമായ നിയമങ്ങൾ നിയമം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്​.

    മരണമോ പരിക്കോ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ധാർമ്മികമോ ഭൗതികമോ ആയ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് പൂർണമായ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്, ദിയാധനം അധിക നഷ്ടപരിഹാരവുമായോ ‘അർഷു’മായോ സംയോജിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയും മാറ്റങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടും. അത്തരം കേസുകളിൽ കോടതികൾക്ക് മുമ്പാകെ ഉയർന്നുവന്ന നിയമപരമായ അവ്യക്തതകളും നിയമം പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട്​. ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത കമ്പനികൾക്ക്​ ഒരു പുതിയ നിയമ ചട്ടക്കൂട് സ്ഥാപിക്കുന്നുമുണ്ട്​ പുതിയ നിയമം.

    TAGS:uae lawUAE Newsage limitHijra year
    News Summary - The age of majority in the UAE has been raised from 21 to 18.
