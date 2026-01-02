Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 6:38 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 6:38 AM IST

    രാ​ജ്യ​ത്ത്​ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി 21ൽ ​നി​ന്ന്​ 18 വ​യ​സ്സാ​ക്കി

    സി​വി​ൽ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സു​പ്ര​ധാ​ന മാ​റ്റ​മാ​ണി​ത്​
    അ​ബൂ​ദ​ബി: സി​വി​ൽ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​നു​ള്ള പ്രാ​യം 21 ചാ​ന്ദ്ര (ഹി​ജ്​​റ) വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 18 ഗ്രി​ഗോ​റി​യ​ൻ(​ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്) വ​ർ​ഷ​മാ​യി കു​റ​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്ത് സി​വി​ൽ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന രീ​തി മാ​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ട് സ​മ​ഗ്ര​വും സം​യോ​ജി​ത​വു​മാ​യ ഒ​രു നി​യ​മ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ പ്രാ​യ​വും നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 18 വ​യ​സ്സ് പ്രാ​യ​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ആ​സ്തി​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. അ​തോ​​ടൊ​പ്പം 15 വ​യ​സ്സ് പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ സ്വ​ത്ത് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. യു​വാ​ക്ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​രം​ഭ​ക​ത്വ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു​ള്ള​താ​ണ് ഈ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സി​വി​ൽ നി​യ​മ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നെ സ​മ​കാ​ലി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം, ക​രാ​റു​ക​ൾ, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, വി​ൽ​പ്പ​ന, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മ​ര​ണ​മോ പ​രി​ക്കോ മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ധാ​ർ​മി​ക​മോ ഭൗ​തി​ക​മോ ആ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യ പ​രി​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി, ദി​യാ​ധ​നം അ​ധി​ക ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വു​മാ​യോ ‘അ​ർ​ഷു’​മാ​യോ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. അ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ളി​ൽ കോ​ട​തി​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​കെ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ്യ​ക്ത​ത​ക​ളും നി​യ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ലാ​ഭേ​ച്ഛ​യി​ല്ലാ​ത്ത ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഒ​രു പു​തി​യ നി​യ​മ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്​ പു​തി​യ നി​യ​മം.

