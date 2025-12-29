Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 11:23 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 11:23 AM IST

    പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ചു; ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം 60 ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ നാ​ലു​ദി​വ​സ​മാ​യി കു​റ​യും

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ചു; ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം 60 ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ നാ​ലു​ദി​വ​സ​മാ​യി കു​റ​യും
    cancel

    ദു​ബൈ: പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ​അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ​രി​ഷ്കാ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ശാ​സ്ത്ര​ഗ​വേ​ഷ​ണ മ​​ന്ത്രാ​ല​യം. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​നാ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി എ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന സ​മ​യം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ പ​രി​ഷ്കാ​രം.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന ‘സീ​റോ ബ്യൂ​റോ​ക്ര​സി’ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ നീ​ക്കം. പു​തി​യ പ​രി​ഷ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​രം പു​തു​ക്കാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക്വാ​ളി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​ർ പ​രി​ശീ​ല​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ക, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക, ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ് പു​തി​യ പ​രി​ഷ്കാ​രം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ എ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന സ​മ​യം പു​തി​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ത്തോ​ടെ 60 ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ വെ​റും പ​ത്തു​ദി​വ​സ​മാ​യി കു​റ​യും. സേ​വ​ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 84 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യാ​ണ്​ കു​റ​വ്​ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 76ൽ ​നി​ന്ന്​ നാ​ലാ​യി കു​റ​യും. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ 10ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ന്നാ​യി മാ​റും.

    ഡാ​റ്റ എ​ൻ​ട്രി ഫീ​ൽ​ഡു​ക​ൾ 20ൽ ​നി​ന്ന്​ അ​ഞ്ചാ​യി കു​റ​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​നു​ബ​ന്ധ രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 20ൽ ​നി​ന്ന്​ നാ​ലാ​യി കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പു​തി​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. സ​ർ​ക്കാ​ർ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലും വ്യ​ക്ത​ത​യി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newsgulf news malayalam
    News Summary - The accreditation process for professional institutions has been simplified; the process will be reduced from 60 days to four days
    Similar News
    Next Story
    X