Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 7:56 AM IST

    ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ ‘വൈ​ബോ​സ്കി’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ എ​ൻ.​പി നൗ​ഷാ​ദി​ന്‍റെ നാ​ടി​ന്‍റെ ഡ്രോ​ൺ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ എ​ട​പ്പാ​ൾ വി​ശ്വ​നാ​ഥി​ന്‍റെ നാ​ട്ട​ഴ​ക് എ​ന്ന സം​ഗീ​ത​യാ​ത്ര പ​രി​പാ​ടി ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ഗാ​യി​ക ലേ​ഖ അ​ജ​യ് ന​യി​ച്ച ബു​ള്ള​റ്റ്‌​സ് ബാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നും സ​ദ​സ്സി​ന് ഏ​റെ ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ രാ​ജേ​ഷ് കാ​യ​ലം​പ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​ർ കാ​ല​ടി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ടി.​കെ മ​നോ​ജ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സെ​ന്‍റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ദാ​യ​ത്തു​ല്ല, വൈ​ബോ​സ്കി ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ജീ​ദ്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗ​ഫൂ​ർ എ​ട​പ്പാ​ൾ, ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ക​ഞ്ചേ​രി മ​ജീ​ദ്, ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഫ​ക്രു​ദ്ദീ​ൻ, ചാ​പ്റ്റ​ർ ട്ര​ഷ​റ​ർ ജാ​ഫ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം ദു​ബൈ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ർ​ണി​വ​ൽ സീ​സ​ൺ 3യു​ടെ ടീ​സ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു.

    TAGS:Abu DhabiUAE NewsMusical Programgulfnewsmalayalam
