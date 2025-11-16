Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 8:44 AM IST

    28ാമ​ത് ഇ​ന്‍റ​ർ യു.​എ.​ഇ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 23 മു​ത​ൽ

    28ാമ​ത് ഇ​ന്‍റ​ർ യു.​എ.​ഇ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 23 മു​ത​ൽ
    ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    അ​ൽ​ഐ​ൻ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ൾ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ യു.​എ.​ഇ ഫാ​മി​ലി സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​വം​ബ​ർ 23ന് ​അ​ൽ​ഐ​ൻ ജൂ​നി​യേ​ഴ്സ് സ്കൂ​ളി​ലും ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് മെ​ഗാ ഫെ​സ്റ്റ് അ​ൽ​ഐ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലും അ​ര​ങ്ങേ​റു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. 56 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 3000ത്തോ​ളം കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ൾ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഫെ​സ്റ്റ്​​വ​ലി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കാ​ൻ എ​ത്തും. നാ​ലു വ​യ​സ്സ് മു​ത​ൽ, 60 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ്രാ​യ​ഭേ​ദ​മ​ന്യേ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വും. 5000ത്തി​ൽ പ​രം കാ​ണി​ക​ൾ ഈ ​പ്രാ​വി​ശ്യ​ത്തെ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ് കാ​ണാ​ൻ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്ന്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ബാ​ഡ്​​മി​ന്‍റ​ൺ, ബാ​സ്ക്ക​റ്റ് ബാ​ൾ, ടേ​ബ്ൾ ടെ​ന്നി​സ്, വോ​ളി​ബാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ 23ന് ​അ​ൽ​ഐ​ൻ ജൂ​നി​യേ​ഴ്‌​സ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഫു​ട്ബാ​ൾ, ത്രോ ​ബാ​ൾ, വ​ടം വ​ലി, റി​ലേ തു​ട​ങ്ങി 52 ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ അ​ൽ​ഐ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഒ​ളി​മ്പ്യ​ൻ ടി​ന്‍റു ലൂ​ക്ക ആ​യി​രി​ക്കും ഈ ​പ്രാ​വ​ശ്യ​ത്തെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി.

    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മു​സ്സ​ല്ലം സ്പോ​ർ​ട്സ് മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. അ​ൽ​ഐ​നി​ലെ പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക​ൾ, പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​ർ മ​റ്റു സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ നൂ​റോ​ളം ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​തി​ഥി​ക​ൾ മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കും. രാ​വി​ലെ എ​ട്ട്​ മ​ണി​ക്ക് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ് രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത്​ മ​ണി​ക്ക് അ​വ​സാ​നി​ക്കും. അ​ൽ​ഐ​ൻ ഡൗ​ൺ ടൗ​ൺ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ ചീ​ഫ് പ​ട്രോ​ൺ ജി​മ്മി, ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ആ​ന​ന്ദ് പ​വി​ത്ര​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഷി​ദ് പൊ​ന്നേ​ത്ത്, ആ​ക്ടി​ങ് സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹു​സൈ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ കോ​യ മാ​സ്റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:UAE NewsSports Festivalgulf news malayalam
