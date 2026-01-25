Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ഇ​ന്ന് ​

    പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ഇ​ന്ന് ​
    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ: ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി യു.​എ.​ഇ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ഇ​ന്ന് റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ അ​ദ​ൻ സെ​ന്‍റി​ന​റി സ്ക്വ​യ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള 12 സോ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 82 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം മ​ത്സ​രാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളാ​ണ് അ​ക്ഷ​ര​മു​റ്റ​ത്ത് മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക, മ​ത, സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​ഭി​ലാ​ഷ് മോ​ഹ​ന​ൻ അ​തി​ഥി​യാ​യി എ​ത്തും.

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന അ​നു​ബ​ന്ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം, സാ​ഹി​ത്യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, ര​ച​നാ പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​റ​മെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ന്ന മെ​ന്‍റ​ൽ വെ​ൽ​ന​സ് എ​ക്സ്ബി​ഷ​നും ന​ട​ക്കും. ന്യൂ​റോ ഡൈ​വേ​ഴ്ജ​ൻ​സി നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ‘സ്നേ​ഹോ​ത്സ​വ്’, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​ര​ന്‍റി​ങ്​ സെ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

