Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    5 Dec 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    5 Dec 2025 8:57 AM IST

    ത​ണ്ണീ​ർ പ​ന്ത​ൽ ആ​ഘോ​ഷം പു​റ​ങ്ങു ഫൈ​റ്റേ​ഴ്‌​സി​നു കി​രീ​ടം

    ത​ണ്ണീ​ർ പ​ന്ത​ൽ ആ​ഘോ​ഷം പു​റ​ങ്ങു ഫൈ​റ്റേ​ഴ്‌​സി​നു കി​രീ​ടം
    ത​ണ്ണീ​ർ പ​ന്ത​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘റെ​ഡ് പെ​പ്പ​ർ ക​റാ​മ ആ​ഘോ​ഷ​പ്പ​ന്ത’​ലി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​വ​ർ

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാം ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​റ​ഞ്ചേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ത​ണ്ണീ​ർ പ​ന്ത​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘റെ​ഡ് പെ​പ്പ​ർ ക​റാ​മ ആ​ഘോ​ഷ​പ്പ​ന്ത’​ലി​ന്‍റെ പ​ത്താം പ​തി​പ്പി​ൽ പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​റ​ങ്ങു ഫൈ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി.

    പ​രി​ച്ച​കം ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ്, ടീം ​മാ​സ്റ്റ​ർ പ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും സീ​നി​യ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രി​ച്ച​കം ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. ജൂ​നി​യ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ കി​ങ്‌​സ് കാ​ഞ്ഞി​ര​മു​ക്ക് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. ക​മ്പ​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പു​റ​ങ്ങു ഫൈ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. ഷൂ​ട്ട് ഔ​ട്ട്, പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി, ഷോ​ട്ട് പു​ട്ട്, മോ​ൾ​ക്കി, ബാ​സ്‌​ക​റ്റ് ബാ​ൾ ത്രോ, ​ലാ​ഡ​ർ ടോ​സ്, കോ​ൺ​ഹോ​ൾ എ​ന്നി​വ കൂ​ടാ​തെ പ​ന​ങ്കു​രു ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള നാ​ട​ൻ ക​ളി​യാ​യ സ്രാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി മ​ത്സ​ര​വും ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡി​ജെ ജാ​സി​യു​ടെ സം​ഗീ​ത​വും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ദു​ബൈ റാ​ശി​ദി​യ്യ അ​ൽ ജാ​ഹി​ദ് സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​ല്ലാ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​യി ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തോ​ളം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ദു​ബൈ സ്കൗ​ട്ട് മി​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഖ​ലീ​ൽ റ​ഹ്‌​മ അ​ലി പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങ്‌ സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​ൻ ജാ​സിം അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി ഘ​ട​കം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ല​ത്തീ​ഫ് കൊ​ട്ടി​ലു​ങ്ങ​ൽ, ദു​ബൈ ഘ​ട​കം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷു​ക്കൂ​ർ മ​ന്നി​ങ്ങ​യി​ൽ, ഷാ​ർ​ജ ഘ​ട​കം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷ​മീം മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സു​കേ​ഷ് ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ, എം.​പി ജ​ലീ​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. റെ​ഡ് പെ​പ്പ​ർ ഗ്രൂ​പ് എം.​ഡി നാ​സ​ർ മ​ന്നി​ങ്ങ​യി​ൽ, സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മ​ട​പ്പാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ഘോ​ഷ​പ്പ​ന്ത​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​ധീ​ർ മ​ന്നി​ങ്ങ​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജം​ഷി​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​മീ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:newscelebrationgulf
    News Summary - Thanneer Panthal Celebration Purangu Fighters win the title
