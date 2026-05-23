Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘താങ്ക്​ യു ശൈഖ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 May 2026 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 23 May 2026 9:54 AM IST

    ‘താങ്ക്​ യു ശൈഖ്​ ഹംദാൻ’; ദുബൈയിലലിഞ്ഞ്​ മിലൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘താങ്ക്​ യു ശൈഖ്​ ഹംദാൻ’; ദുബൈയിലലിഞ്ഞ്​ മിലൻ
    cancel
    camera_alt

    മിലനും കുടുംബവും ബുർജ്​ ഖലീഫക്ക്​ മുമ്പിൽ

    ദുബൈ: ‘എനിക്ക്​ ദുബൈയിൽ പോകണം, ദുബൈ ഒരു പ്ലാനറ്റാണ്​’ - വളരെ വൈകാരികമായി അമ്മയോട്​ കരഞ്ഞുപറയുന്ന കുഞ്ഞുമിലന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ വൈറലായത്​ മൂന്നാഴ്ചകൾക്കു മുമ്പാണ്​. ആ വീഡിയോ കണ്ട ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളിൽ ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂമും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. കെനിയയിൽനിന്നുള്ള കൊച്ചുബാലന്​ താമസംവിനാ തന്‍റെ സ്വപ്​ന സാക്ഷാത്​കാരത്തിന് അതോടെ ​അവസരമൊരുങ്ങുകയായിരുന്നു.

    വെള്ളിയാഴ്ച മിലനും സഹോദരൻ ക്രിസ്റ്റഫറും മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ആഹ്ലാദപൂർവം ദുബൈയുടെ മനോഹര കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചു. ‘ദു​ബൈയുടെ കൊച്ചുകൂട്ടുകാരായ, കെനിയയിൽ നിന്നുള്ള മിലന്‍റെയും ക്രിസ്റ്റഫറിന്‍റെയും ആഹ്ലാദത്തിന്​ സാക്ഷിയായത്​ മഹത്തരമായി തോന്നുന്നു. ദുബൈ സന്ദർശനം നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുവെന്ന്​ ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. സവിശേഷമായ കാഴ്ചകളും ശ്രദ്ധേയമായ ഇടങ്ങളും ആസ്വദിച്ചുള്ള ഈ യാത്രയിലെ മനോഹരമായ ഓർമകൾ നിങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു’ -ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ‘എക്സി’ൽ കുറിച്ചു. ദുബൈയിൽ പോകണമെന്ന്​ വാശിപിടിച്ചുകരയുന്ന മകനോട്​ ‘ഞാൻ കൂടുതൽ അധ്വാനിച്ച്​ കാശുണ്ടാക്കി ഒരിക്കൽ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാം’ എന്ന്​ മാതാവ്​ മരിയ ന്യാംബാനെ പറയുന്നതായിരുന്നു വൈറലായ വിഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്​. ‘എത്രയും പെട്ടെന്ന്​ നിങ്ങളെ ദുബൈയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അ​തേറെ സന്തോഷമാകും’ എന്ന്​ ആ വിഡിയോയോട്​ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

    ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റിലെ പൂമ്പാറ്റയോടൊത്ത്​ സല്ലപിച്ചും സ്​കൈ ദുബൈയിലെ പെൻഗ്വിനൊപ്പം കൂട്ടുകൂടിയും അത്​ലാന്‍റിസ്​ അഡ്വഞ്ചർ വേൾഡിലെ ഡോൾഫിനുകളെ നിരീക്ഷിച്ചും മിലനും കുടുംബവും ദുബൈയെ ആഘോഷമാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ്​ പുതിയ വിഡിയോയെ സവിശേഷമാക്കുന്നത്​. ​ബുർജ്​ ഖലീഫക്ക്​ മുന്നിൽ ഉല്ലാസത്തോടെ അവർ ​ഫോട്ടോക്ക്​ ​പോസ്​ ചെയ്യുന്നു. ‘താങ്ക്​ യൂ ദുബൈ, താങ്ക്​ യൂ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ’..മിലന്‍റെ ഈ നന്ദിപ്രകടനത്തോടെയാണ്​ ​വിഡി​യോ അവസാനിക്കുന്നത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dubaisheikh hamdanGulf Newsu.a.e
    News Summary - 'Thank you Sheikh Hamdan'; Milan arrives in Dubai
    Similar News
    Next Story
    X