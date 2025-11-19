Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    19 Nov 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    19 Nov 2025 10:16 AM IST

    ‘തണലോത്സവം 2025’ ഡിസംബർ ഏഴിന്

    ‘തണലോത്സവം 2025’ ഡിസംബർ ഏഴിന്
    ത​ണ​ൽ ന​ടു​വ​ട്ടം പ്ര​വാ​സി സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ത​ണ​ൽ ന​ടു​വ​ട്ടം പ്ര​വാ​സി സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ത​ണ​ലോ​ത്സ​വം 2025’ ഡി​സം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന്​ ദു​ബൈ​യി​ലെ അ​ൽ സ​ലാം ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ദു​ബൈ അ​ൽ​ത​വാ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യും കാ​ദ​ർ പ​ടി​ഞ്ഞാ​ക്ക​ര ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യും സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ജി​ത്ത് ക​ട​വി​ങ്ങ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​മാ​യ ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന ത​ണ​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ ഒ​ത്തു​കൂ​ടും.

    നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഫാ​മി​ലി സെ​ഷ​നു​ക​ളും യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ​യും ത​ണ​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടും.

    News Summary - ‘Thanalotsavam 2025’ on December 7th
