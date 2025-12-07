Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightത​ളി​ക്കു​ളം മ​ഹ​ല്ല്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 6:41 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 6:41 AM IST

    ത​ളി​ക്കു​ളം മ​ഹ​ല്ല് ജ​മാ​അ​ത്ത് കു​ടും​ബസം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    ത​ളി​ക്കു​ളം മ​ഹ​ല്ല് ജ​മാ​അ​ത്ത് കു​ടും​ബസം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    ത​ളി​ക്കു​ളം മ​ഹ​ല്ല് ജ​മാ​അ​ത്ത് കു​ടും​ബസം​ഗ​മം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ത​ളി​ക്കു​ളം മ​ഹ​ല്ല് ജ​മാ​അ​ത്ത് നോ​ർ​ത്തേ​ൺ എ​മി​റേ​റ്റ്സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ​തി​നൊ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം-2025 ന​വം​ബ​ർ 23ന് ​ദു​ബൈ സ്പോ​ർ​ട്സ് സ്റ്റാ​ർ പാ​ർ​ട്ടി ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ജ്മ​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം ന​ട​ത്തി.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഷാ​ദ് അ​ല്ലു​ക്കാ​സി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എ. സ്വാ​ലി​ഹ് സ്വാ​ഗ​ത​മാ​ശം​സി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഇ.​കെ. ബ​ഷീ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ് ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യും ത​ളി​ക്കു​ളം മ​ഹ​ല്ല് ഖ​തീ​ബു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് അ​സ്‌​ഹ​രി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 10 , +2 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മൊ​മെ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ചി​ത്ര​ര​ച​ന​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​മ്മാ​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. രാ​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ മ​ഹ​ല്ല് ഖ​തീ​ബി​ന് സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ല​ബാ​ർ ബീ​റ്റ്സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട്, കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​യോ​ടെ സ്‌​നേ​ഹ സൗ​ഹാ​ർ​ദ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​നം കു​റി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAEJamaatThalikulam Mahall GroupFamily Association
    News Summary - Thalikulam Mahall Jamaat Family Association
    Similar News
    Next Story
    X