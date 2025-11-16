Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    16 Nov 2025 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 8:36 AM IST

    ത​ല​ശ്ശേ​രി കൂ​ട്ടം യു.​എ.​ഇ 15ാം വാ​ർ​ഷി​കം

    ത​ല​ശ്ശേ​രി കൂ​ട്ടം യു.​എ.​ഇ 15ാം വാ​ർ​ഷി​കം
    ത​ല​ശ്ശേ​രി കൂ​ട്ടം യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ​തി​ന​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യ​വ​ർ

    ദു​ബൈ: ത​ല​ശ്ശേ​രി കൂ​ട്ടം യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ​തി​ന​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​കം ‘ത​ല​ശ്ശേ​രി കാ​ർ​ണി​വ​ൽ 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ദു​ബൈ വു​മ​ൺ​സ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ​യും കേ​ക്കി​ന്‍റെ​യും സ​ർ​ക്ക​സി​ന്‍റെ​യും നാ​ടി​നെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​രു​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ത​ല​ശ്ശേ​രി കൂ​ട്ടം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ രാ​കേ​ഷ് കേ​ളോ​ത്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫാ​ദ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​ർ.​കെ ന​വീ​ൻ​ദാ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​വ​ർ ഷെ​റി​ൻ മാ​ഹി, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷിം​ന ജി​ത്ത്, റി​യാ​സ് ന​ടു​ലി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    X