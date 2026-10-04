Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഷാർജയിൽ ഇന്ന് രാത്രി താപനില 28 ഡിഗ്രിയിലെത്തും; രാജ്യത്ത് പൊതുവെ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥ

    text_fields
    bookmark_border
    ഷാർജയിൽ ഇന്ന് രാത്രി താപനില 28 ഡിഗ്രിയിലെത്തും; രാജ്യത്ത് പൊതുവെ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥ
    cancel

    ദുബൈ: യു.എ.ഇയിൽ ഞായറാഴ്ച പൊതുവെ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കുമെങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം (എൻ.സി.എം) അറിയിച്ചു. ഉച്ചയോടെ കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടേക്കാം. ചില തീരദേശ, ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ രാത്രിയിലും തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയും ഈർപ്പം വർധിക്കാനും പുലർച്ചെ മഞ്ഞോ പുകമഞ്ഞോ രൂപപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. തെക്കുകിഴക്കൻ-വടക്കുകിഴക്കൻ കാറ്റ് ചില സമയങ്ങളിൽ 35 കിലോമീറ്റർ വരെ ശക്തമായേക്കാം.

    പകൽ സമയത്ത് അബൂദബിയിൽ 38 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ദുബൈയിലും ഷാർജയിലും 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും വരെ രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ കുറവുണ്ടാകും. രാത്രിയിൽ ഷാർജയിൽ താപനില 28 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്കും അബൂദബിയിൽ 29 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്കും ദുബൈയിൽ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്കും താഴുമെന്നാണ് പ്രവചനം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Temperatures in Sharjah to reach 28 degrees tonight
    Next Story
    X