    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 April 2026 6:26 AM IST
    Updated On
    date_range 13 April 2026 6:26 AM IST

    ആർ.ടി.എ ആപ്പിലും വെബ്​സൈറ്റിലും സാ​ങ്കേതിക തകരാർ

    തിങ്കളാഴ്ച പുനഃസ്ഥാപിക്കും
    ദുബൈ: സാ​ങ്കേതികമായ തകരാറിനെ തുടർന്ന്​ ദുബൈ ​റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ)യുടെ ഡിജിറ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷനും വെബ്​സൈറ്റും പ്രവർത്തന രഹിതമായതിനെ തുടർന്ന്​ വിവിധ സേവനങ്ങളെ ബാധിച്ചു.

    ആർ.ടി.എയുടെ പാർക്കിങ്​ പെയ്​മെന്‍റ്​, സാലിക്​, വാഹന രജിസ്​ട്രേഷൻ, തീയറി ടെസ്റ്റ്​​​ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങളെയാണ്​ ബാധിച്ചത്​. ചിലർ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ആർ.ടി.എക്ക്​ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുള്ള മറുപടിയിൽ​ സാ​​ങ്കേതിക തകരാർ മൂലം സേവനങ്ങളിൽ തടസ്സം നേരിട്ടതിൽ ഖേദിക്കുന്നതായി ആർ.ടി.എ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്​​. ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തടസ്സം നേരിട്ടാൽ എസ്​.എം.എസിലുടെയോ സോളാർ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചോ പാർക്കിങ്​ ഫീസ്​ അടക്കാമെന്നും​ ആർ.ടി.എ അറിയിച്ചു. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന്​ വ്യക്​തമാക്കിയ അധികൃതർ പൂർണ സേവനം എപ്പോൾ പുനസ്ഥാപിക്കുമെന്നത്​ വ്യക്​തമാക്കിയിട്ടില്ല. ആർ.ടി.എയുടെ വെബ്​സൈറ്റും ആപ്പും വഴിയുള്ള സേവനങ്ങൾ മാത്രമാണ്​ തടസ്സപ്പെട്ടതെന്നും സാലിക്കിന്‍റെ ആപ്പ്​ വഴിയുള്ള സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണെന്നും സാലിക്​ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സർവർ തകരാറിലാണെന്നും തിങ്കളാഴ്ചയോടെ മാത്രമേ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷയെന്നുമാണ്​ സ്മാർട്ട്​ കിയോസ്കിലെ ജീവനക്കാർ ഉപഭോക്​താക്കളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്​.

