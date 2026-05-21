ടീം യു.ഡി.എഫ്: അജ്മാൻ ഇൻകാസ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി ആഘോഷം
അജ്മാന്: വി.ഡി സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിന്റെ ഭാഗമായി അജ്മാൻ ഇൻകാസ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. യു.ഡി.എഫ് പ്രവർത്തകരും കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. അജ്മാൻ ഇൻകാസ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് റഫീക്ക് മാനംകണ്ടത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി മനു മാമച്ചൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
ഇൻകാസ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നസീർ മുറ്റിച്ചൂർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരായ സൽവറുദീൻ കോൺടെക്, ജോഷി കാവനാടി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സജീവൻ, ഇൻകാസ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി അഷറഫ്, ഹസൻ, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരായ റഫീക്ക്, ബഷീർ, മുഹമ്മദ് ഷാ, വനിതാ വിങ് ഭാരവാഹി ആനി എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ അധികാരത്തിലെത്തിയത് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുടെയും വിജയമാണെന്ന് നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് പായസം വിതരണം ചെയ്തു. ജോയിന്റ് ട്രഷറർ അബ്ദുൽസലാം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
