    U.A.E
    date_range 21 May 2026 12:16 PM IST
    date_range 21 May 2026 12:16 PM IST

    ടീം യു.ഡി.എഫ്​: അജ്മാൻ ഇൻകാസ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി ആഘോഷം

    അജ്മാൻ ഇൻകാസ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ പ​ങ്കെടുത്തവർ

    അജ്മാന്‍: വി.ഡി സതീശന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിന്‍റെ ഭാഗമായി അജ്മാൻ ഇൻകാസ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. യു.ഡി.എഫ് പ്രവർത്തകരും കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. അജ്മാൻ ഇൻകാസ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്‍റ്​ റഫീക്ക് മാനംകണ്ടത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി മനു മാമച്ചൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.

    ഇൻകാസ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്​ നസീർ മുറ്റിച്ചൂർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. വർക്കിങ്​ പ്രസിഡന്‍റുമാരായ സൽവറുദീൻ കോൺടെക്, ജോഷി കാവനാടി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സജീവൻ, ഇൻകാസ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി അഷറഫ്, ഹസൻ, ജില്ലാ പ്രസിഡന്‍റുമാരായ റഫീക്ക്, ബഷീർ, മുഹമ്മദ് ഷാ, വനിതാ വിങ്​ ഭാരവാഹി ആനി എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്‍റെ അധികാരത്തിലെത്തിയത്​ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്‍റെയും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുടെയും വിജയമാണെന്ന്​ നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക്​ പായസം വിതരണം ചെയ്തു. ജോയിന്‍റ്​ ട്രഷറർ അബ്ദുൽസലാം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

    TAGS:celebrationUDFAjman Incas
    News Summary - Team UDF: Ajman Incas State Committee Celebration
