Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    7 Nov 2025 6:31 AM IST
    Updated On
    7 Nov 2025 6:31 AM IST

    ടീം ​ഇ​ന്ത്യ ‘കേ​ളി​കൊ​ട്ടു​യ​രു​ന്ന കേ​ര​ളം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ടീം ​ഇ​ന്ത്യ ‘കേ​ളി​കൊ​ട്ടു​യ​രു​ന്ന കേ​ര​ളം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ടീം ​ഇ​ന്ത്യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘കേ​ളി​കൊ​ട്ടു​യ​രു​ന്ന കേ​ര​ളം’ പ​രി​പാ​ടി

    ഷാ​ർ​ജ: ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​​ന്‍റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ടീം ​ഇ​ന്ത്യ ‘കേ​ളി​കൊ​ട്ടു​യ​രു​ന്ന കേ​ര​ളം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും, അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വാ​ർ​ഷി​ക​വും കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം കേ​ര​ള കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ടീം ​ഇ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ​ശി വാ​രി​യ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​തീ​പ് നെ​ന്മാ​റ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ൺ, ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​കെ. റെ​ജി, സി​നി​മാ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ സാ​ദി​ഖ്, ഷാ​ജു ശ്രീ​ധ​ർ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ കെ.​ടി. നാ​യ​ർ, കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ടീം ​ഇ​ന്ത്യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ലാ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ര​വി ത​ങ്ക​പ്പ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത​യേ​കി.

    ടീം ​ഇ​ന്ത്യ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ നൃ​ത്ത​നൃ​ത്ത്യ​ങ്ങ​ൾ, കോ​മ​ഡി ഷോ, ​ഗാ​ന​മേ​ള എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

