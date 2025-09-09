Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    9 Sept 2025 7:56 AM IST
    9 Sept 2025 7:56 AM IST

    അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നാ​​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പെ​യ്സ് ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ൽ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക്​ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഷാ​ർ​ജ ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നം വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​മ​ഞ്ജു റെ​ജി കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് പൂ​വു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

    പെ​യ്സ് ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ൽ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. പെ​യ്സ് ഗ്രൂ​പ് സീ​നി​യ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​സീ​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ഫാ ആ​സാ​ദ്, സ്കൂ​ൾ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​രാ​യ ഷി​ഫാ​ന മു​ഈ​സ്, സു​നാ​ജ് അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ക​ലാ​വി​രു​ന്നും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

