Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 9:03 AM IST

    ത്വ​യ്‌​ബ-2025 മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മം സ​മാ​പി​ച്ചു

    ത്വ​യ്‌​ബ-2025 മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മം സ​മാ​പി​ച്ചു
    ത​ല​ശ്ശേ​രി മു​സ്​​ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് യു.​എ.​ഇ ക​മ്മി​റ്റി ദു​ബൈ ക്ര​സ​ന്റ് സ്‌​കൂ​ളി​ൽ സ​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ത്വ​യ്ബ-25 മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മം

    ദു​ബൈ: ത​ല​ശ്ശേ​രി മു​സ്​​ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ എ​ട്ടാ​മ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ ത്വ​യ്‌​ബ മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മം ദു​ബൈ അ​ൽ ഖി​സൈ​സ് ക്ര​സ​ന്റ് സ്കൂ​ളി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു. മൗ​ലീ​ദ് പാ​രാ​യ​ണ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ജാ​മി​അഃ സ​അ​ദി​യ യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​യ്യി​ദ് താ​ഹ ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

    തു​ട​ർ​ന്ന്, ത്വാ​ഹ ത​ങ്ങ​ൾ പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, ശ​ഹീ​ൻ ബാ​ബു താ​നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​ച​ക പ്ര​കീ​ർ​ത്ത​ന സ​ദ​സ്സ് ന​ട​ന്നു. അ​ൽ റാ​ഹി ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ത​ൻ​വീ​ർ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ സം​ഗ​മം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് ന​ഈ​മി കൊ​ല്ലം മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കാ​രു​ണ്യം വാ​ക്കു​ക​ളി​ലും വ​ര​ക​ളി​ലും മാ​ത്രം ഒ​തു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്ത് പ്ര​വാ​ച​ക ശ്രേ​ഷ്ഠ​രു​ടെ കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ വ​ള​രെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​ല​ശ്ശേ​രി മു​സ്​​ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് താ​ങ്ങും ത​ണ​ലു​മാ​യി ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര തു​ട​രു​ന്ന​ത് ഏ​റെ ശ്ലാ​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്നും അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് ന​ഈ​മി കൊ​ല്ലം ത​ന്റെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    റ​യീ​സ് ഇ​ല്ലി​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. യൂ​നു​സ് വേ​റ്റു​മ്മ​ൽ ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ദു​ബൈ റീ​ജ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബ്ദു​സ​ലാം സ​ഖാ​ഫി വെ​ള്ള​ല​ശ്ശേ​രി ആ​ശം​സാ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

    സ​മാ​പ​ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് കേ​ര​ള മു​സ്​​ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ ബു​ഖാ​രി ത​ങ്ങ​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജം​ഷി​ദ് ത​ല​ശ്ശേ​രി ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    TAGS:UAE NewsGulf Newsgulf news malayalam
    News Summary - Tayyiba-2025 Milad Sangam concludes
