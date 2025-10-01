Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 7:18 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 7:18 AM IST

    യാത്രക്കാരിയുടെ മൊബൈൽ തിരിച്ചേൽപിച്ച ടാക്സി ഡ്രൈവർക്ക്​ ആദരം

    യാത്രക്കാരിയുടെ മൊബൈൽ തിരിച്ചേൽപിച്ച ടാക്സി ഡ്രൈവർക്ക്​ ആദരം
    യാത്രക്കാരി മറന്നു​വെച്ച മൊബൈൽ തിരിച്ചേൽപിച്ച ടാക്സി ഡ്രൈവറെ ആദരിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    ഷാർജ: യാത്രക്കാരി മറന്നുവെച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ തിരി​ച്ചേൽപിച്ച ടാക്സി ഡ്രൈവർക്ക്​ ആദരമൊരുക്കി ഷാർജ പൊലീസ്​. ജോസഫ്​ ബെൻസൻ എന്ന ​ഡ്രൈവർക്കാണ്​ സത്യസന്ധതക്ക്​ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്​.

    ഒരു കോൺഫറൻസിനായി പോവുകയായിരുന്ന സ്ത്രീയാണ്​ ടാക്സിയിൽ ഫോൺ മറന്നത്​. തുടർന്ന്​ കോൺഫറൻസ്​ സ്ഥലത്തെ പൊലീസിനെ ഡ്രൈവർ ഫോൺ ഏൽപിക്കുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവറുടെ സത്യസന്ധതയെ അഭിനന്ദിച്ച അധികൃതർ, വ്യക്​തികളുടെ സ്വത്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തെ അടയാള​പ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണെന്ന്​ പറഞ്ഞു.

    ദിവസങ്ങൾക്ക്​ മുമ്പ്​ രണ്ട്​ ലക്ഷം ദിർഹം മൂല്യമുള്ള പണവും ചെക്കും മറന്നുവെച്ച യാത്രക്കാരന്​ തിരിച്ചേൽപിച്ച ഡ്രൈവറെ ദുബൈ പൊലീസ്​ ആദരിച്ചിരുന്നു.

