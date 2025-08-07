Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightആ​ഗോള നികുതി സൗഹൃദ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 6:56 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 6:57 PM IST

    ആ​ഗോള നികുതി സൗഹൃദ നഗരം: അബൂദബിയും ദുബൈയും മുന്നിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    164 നഗരങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ട്​ മൾട്ടിപൊളിറ്റൻ, ആദ്യ 20 റാങ്കുകളിൽ ഏഴെണ്ണം ജി.സി.സിയിൽ നിന്ന്​
    ആ​ഗോള നികുതി സൗഹൃദ നഗരം: അബൂദബിയും ദുബൈയും മുന്നിൽ
    cancel

    ദുബൈ: ഈ വർഷത്തെ ലോക നികുതി സൗഹൃദ നഗര റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി യു.എ.ഇയിലെ രണ്ട്​ നഗരങ്ങൾ. രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ അബൂദബിയും ദുബൈയുമാണ്​ മൾട്ടിപൊളിറ്റൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2025ലെ വെൽത്ത്​ റിപോർട്ടിൽ മികച്ച നികുതി സൗഹൃദ നഗരങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്​​. ലോകത്തെ 164 നികുതി സൗഹൃദ നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ്​ മൾട്ടിപൊളിറ്റൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ടത്​. വ്യക്​തിഗത ആദായ നികുതിയില്ലാത്തതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രോപർട്ടി ഫീസ്​ ഘടനയുമാണ്​ അബൂദബിയെ സൂചികയിൽ ഒന്നാമത്തെത്തിച്ച കാരണങ്ങൾ. ആഗോള തലത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, ലോക രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ശക്​തമായ കരാർ ശൃംഖലകൾ, ബിസിനസ്​ സൗഹൃദ നിയമങ്ങൾ എന്നിവയാണ്​ ദുബൈക്ക്​ അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങൾ.

    കൂടാതെ യു.എ.ഇയിലെ കുറഞ്ഞ വ്യക്​തിഗത നികുതിയും ഭാവിസൗഹൃദ നയങ്ങളും ഇരു നഗരങ്ങൾക്കും പ്രയോജനകരമായി. നികുതി ബാധ്യതകളില്ലാതെ പണം സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള മികച്ച ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളായി രണ്ട്​ നഗരങ്ങളും മാറുന്നതിനും ഇത്​ കാരണമായി​. 637.1 പോയിന്‍റുമായാണ്​​ അബൂദബി ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത്​. 635.1 ആണ്​ ദുബൈയുടെ സ്​കോർ. സിംഗപ്പൂരാണ്​ പട്ടികയിൽ മൂന്നാമത്​ (624.2 പോയിന്‍റ്​).

    611.9 പോയിന്‍റുമായി ബഹ്​റൈൻ തലസ്ഥാനമായ മനാമയും ഖത്തർ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയുമാണ്​ നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനങ്ങളിൽ. സൗദി അറേബ്യൻ തലസ്ഥാനമായ റിയാദാണ്​ പട്ടികയിൽ 12ാം സ്ഥാനത്ത്​. ​സൂചികയിലെ ആദ്യ 20ൽ ഏഴ്​ രാജ്യങ്ങളും ജി.സി.സിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്​. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വ​രു​മാ​ന നി​കു​തി, മൂ​ല​ധ​ന വ​ള​ർ​ച്ച, അ​ന​ന്ത​രാ​വ​കാ​ശം, സ്വത്ത് നി​കു​തി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് മ​ൾ​ട്ടി​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ മി​ക​ച്ച നി​കു​തി സൗ​ഹൃ​ദ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളുടെ സൂ​ചി​ക വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​നും താ​മ​സം മാ​റാ​നും ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​നും ആ​സ്തി​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നു​മു​ള്ള പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ആ​ഗോ​ള മൈ​ഗ്രേ​ഷ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​ണ് മ​ൾ​ട്ടി​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:taxDubaifinanceAbu Dhabi
    News Summary - Tax-friendly cities: Abu Dhabi and Dubai lead
    Similar News
    Next Story
    X