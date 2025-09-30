Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Sept 2025 11:11 AM IST
    ആ​ഗോ​ള ഫു​ഡ്​ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ‘അ​നു​ഗ’​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ടേ​സ്റ്റി​ഫു​ഡ്​

    ടേ​സ്റ്റി​ഫു​ഡ്​ മാ​നേ​ജി​ങ്​

    ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​ജീ​ദ്​ പു​ല്ല​ഞ്ചേ​രി

    ഷാ​ർ​ജ: ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഫു​ഡ്​ എ​ക്സി​ബി​ഷ​നു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ‘അ​നു​ഗ’​യി​ൽ കേ​ര​ളീ​യ​ത്ത​നി​മ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ടേ​സ്റ്റി ഫു​ഡും ഭാ​ഗ​മാ​വു​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ നാ​ലു മു​ത​ൽ എ​ട്ടു വ​രെ ജ​ർ​മ​നി​യി​ലെ കോ​ളോ​ഗി​ലാ​ണ് ‘അ​നു​ഗ’ ഫു​ഡ് എ​ക്സ്പോ.

    ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി ഏ​താ​ണ്ട്​ 8000ത്തോ​ളം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രെ​ത്തു​ന്ന എ​ക്സ്പോ​യി​ൽ ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ പ​രം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ഗ​ൾ​ഫ് ഫു​ഡ്, സി​യാ​ൽ, പാ​രി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള​ക​ളി​ൽ വി​ദേ​ശി​ക​ള​ട​ക്കം ഏ​റെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്രീ​തി പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ന്‍റ്​ ചു​ക്ക് കാ​പ്പി​പ്പൊ​ടി, ഗു​ണ​മേ​ന്മ ഏ​റി​യ വി​വി​ധ ത​രം തേ​നു​ക​ൾ, പാ​ച​കം കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ത​നി നാ​ട​ൻ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള മ​സാ​ല പൊ​ടി​ക​ൾ, പ്രാ​ത​ൽ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടു​ക​ൾ, സു​ഗ​ന്ധ വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി 50 ഓ​ളം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ടേ​സ്റ്റി​ഫു​ഡ്​ എ​ക്സ്പോ​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക. ഹാ​ൾ സി.​എ​ഫ്​ 2, സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് ഇ- 041 ​എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ടേ​സ്റ്റി ഫു​ഡ് സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ. ഇ​ത്ത​രം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക വ​ഴി കൂ​ടു​ത​ൽ ലോ​ക വി​പ​ണി തു​റ​ക്കാ​നും ലോ​കോ​ത്ത​ര ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​വാ​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ടേ​സ്റ്റി​ഫു​ഡ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട​റി​യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​ന​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ കാ​ലാ​തീ​ത​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യാ​ണ് ടേ​സ്റ്റി ഫു​ഡ് എ​ന്നും വി​പ​ണി​യി​ൽ മു​ന്നി​ട്ട് നി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​ജീ​ദ് പു​ല്ല​ഞ്ചേ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗു​ണ​മേ​ന്മ മു​റു​കെ പി​ടി​ച്ചാ​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ഇ​രു കൈ​യും നീ​ട്ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് ടേ​സ്റ്റി ഫു​ഡ് ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ ലോ​ക വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച. 30 വർഷത്തോളമായി യു.എ.ഇയിലെ പ്രമുഖ ഭക്ഷ്യ വിതരണ ബ്രാൻഡാണ്​ ടേസ്റ്റിഫുഡ്.

