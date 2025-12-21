Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    21 Dec 2025 7:19 AM IST
    ടേ​സ്റ്റി ഫു​ഡ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ജേ​താ​ക്ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ടേ​സ്റ്റി ഫു​ഡ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ജേ​താ​ക്ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    ദു​ബൈ: പ്ര​മു​ഖ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ത​ര​ണ ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ ടേ​സ്റ്റി ഫു​ഡ് യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​മോ​ഷ​നി​ൽ സ​മ്മാ​ന ജേ​താ​ക്ക​ളെ​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ​ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യ ജാ​ക്​ ജെ​സ്​ 6 കാ​ർ ല​ഭി​ച്ച​ത് ഗു​ജ​റാ​ത്ത്​ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ കേ​ത​ൻ കു​മാ​റി​നാ​ണ്​. ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​നം നേ​ടി​യ പ​ത്ത്​ പേ​ർ​ക്ക്​ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഗ്രോ​സ​റി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കും. ദു​ബൈ​യി​ലെ സെ​വ​ൻ സീ​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ്.

    ന​ട​നും അ​വ​താ​ര​ക​നു​മാ​യ മി​ഥു​ൻ ര​മേ​ശ്, ടേ​സ്റ്റി ഫു​ഡ് എം.​ഡി. മ​ജീ​ദ് പു​ല്ല​ഞ്ചേ​രി, സി.​ഇ.​ഒ ഷാ​ജി ബെ​ല​യ​മ്പ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റു​വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു കാ​മ്പ​യി​​ൻ. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ 10 ദി​ർ​ഹം വി​ല​യു​ള്ള ടേ​സ്റ്റി​ഫു​ഡ്​ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ്​​ കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ടു മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​താ​യി സി.​ഇ.​ഒ ഷാ​ജി ബെ​ല​യ​മ്പ​ത്ത്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ട്രി​പ് പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും ആ​ഴ്ച​ക​ൾ തോ​റു​മു​ള്ള ല​ക്കി ഡ്രോ ​വ​ഴി ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ മ​റ്റു സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ടേ​സ്റ്റി ഫു​ഡ് നേ​ര​ത്തേ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ടേ​സ്റ്റി ഫു​ഡ് എ​ന്ന കേ​ര​ളീ​യ ത​നി​മ​യു​ള്ള ബ്രാ​ൻ​ഡി​നെ ലോ​ക നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​മാ​ണ് ഈ ​പ്ര​മോ​ഷ​ൻ വ​ഴി ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​തെ​ന്നും ഭാ​വി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് ടേ​സ്റ്റി ഫു​ഡ് ക​ള​മൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്നും സി.​ഇ.​ഒ അ​റി​യി​ച്ചു.

