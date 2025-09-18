Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 6:41 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 6:41 AM IST

    തല്ലോണം ഓണപ്പാട്ട് പ്രകാശനം

    തല്ലോണം ഓണപ്പാട്ട് പ്രകാശനം
    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ അ​ര​ങ്ങ് ക​ലാ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യും മാ​ർ​ച്ച് മോ​ഷ​ൻ എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെൻറും ചേ​ർ​ന്നൊ​രു​ക്കി​യ ‘ത​ല്ലോ​ണം’ ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലി​മി​ലെ ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് മാ​ത്തു​ക്കു​ട്ടി ജോ​സ​ഫ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ആ​രി​ഫ് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ര​ചി​ച്ച ഗാ​ന​ത്തി​ന് ഹാ​ഷിം തി​ക്കോ​ടി​യാ​ണ് ഈ​ണ​മി​ട്ട​ത്. അ​ജ്മ​ൽ ബ​ഷീ​ർ ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ചെ​യ്ത് ആ​ല​പി​ച്ചു.

    വീ​ണ ശ്രീ​ദ​ർ​ശ് കോ​റി​യോ​ഗ്രാ​ഫി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലി​മി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​താ​വും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തു​മാ​യ വി​വേ​ക് ജി. ​പി​ള്ള, ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വ് ആ​രി​ഫ് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ ബി​തി​ൻ നീ​ലു, എ​ഡി​റ്റ​ർ അ​ന​സ് റം​സാ​ൻ, ഗാ​യ​ക​ൻ റ​ഷീ​ദ് പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ, സാ​ധി​ക്ക് സി​ദ്ധു എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഷം​സീ​ർ ഖാ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ത​ല്ലോ​ണം ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം ന​ർ​മ​ത്തി​ന്‍റെ മേ​മ്പൊ​ടി​യി​ൽ ര​സ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു വി​ഷ​യ​മാ​ണ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് തി​ര​ക്ക​ഥ​കൃ​ത്ത് വി​വേ​ക് ജി. ​പി​ള്ള പ​റ​ഞ്ഞു. ചി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ തി​യ​റ്റ​ർ പ്രീ​മി​യ​റും യൂ​ട്യൂ​ബ് റി​ലീ​സും ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും.

