Madhyamam
    Mental Health
    Posted On
    date_range 1 March 2026 1:46 PM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 1:47 PM IST

    ക​രി​യ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക് ശ​രി​യാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ്

    ക​രി​യ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക് ശ​രി​യാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ്
    പ​രീ​ക്ഷാ ചൂ​ട് മാ​റി കു​ട്ടി​ക​ൾ ഫ​ല​ത്തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സ​മ​യം ഓ​രോ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലും വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ​യും ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളു​ടെ​യും കാ​ല​മാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​കു​ന്ന സ​മ​യ​മാ​ണി​ത്. ക​രി​യ​ർ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ കേ​വ​ലം മാ​ർ​ക്കി​ന​പ്പു​റം ചി​ന്തി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. പ​ണ്ടു​കാ​ല​ത്ത് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ മെ​ഡി​സി​നും മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ക​രി​യ​ർ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ​ങ്കി​ൽ, ഇ​ന്ന് സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ടെ ഒ​രു മ​ഹാ​സ​മു​ദ്രം ത​ന്നെ ന​മു​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. നി​ര​വ​ധി​യാ​യ ഈ ​ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ശ​രി​യാ​യ പാ​ത ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ണം.

    1. അ​ഭി​രു​ചി തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക

    മ​റ്റൊ​രാ​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത കോ​ഴ്‌​സ് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. ഓ​രോ കു​ട്ടി​ക്കും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ളു​ണ്ടാ​കും. അ​തി​നാ​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വും താ​ൽ​പ​ര്യ​വും സാ​ധ്യ​ത​യും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി അ​വ​രെ ക​രി​യ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക. ക​ണ​ക്ക് ന​ന്നാ​യി ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു കു​ട്ടി​ക്ക് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് എ​ളു​പ്പ​മാ​യേ​ക്കാം, എ​ന്നാ​ൽ സ​ർ​ഗ്ഗാ​ത്മ​ക​മാ​യി ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഡി​സൈ​നി​ങ്​ ആ​യി​രി​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യം.

    -വ്യ​ക്തി​ത്വം: ആ​ളു​ക​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്, പി.​ആ​ർ, ഹ്യൂ​മ​ൻ റി​സോ​ഴ്‌​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കും. ഒ​റ്റ​യ്ക്ക് ഇ​രു​ന്ന് ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് റി​സ​ർ​ച്ച് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ങ്​ പോ​ലു​ള്ള​വ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം.

    -Skill vs Interest: ഒ​രു കാ​ര്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം (Interest) മാ​ത്രം പോ​രാ, അ​ത് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വും (Skill) കൂ​ടെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണം.

    - Aptitude Tests: കു​ട്ടി​യു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ആ​പ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഡ് ടെ​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യം തേ​ടു​ന്ന​ത് ഉ​ചി​ത​മാ​യി​രി​ക്കും.

    2. കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളു​ടെ

    വൈ​വി​ധ്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക

    ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​ന്നും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​നും മെ​ഡി​സി​നും അ​പ്പു​റ​മു​ള്ള ലോ​ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ല​ർ​ക്കും അ​റി​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ലോ​കം മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു, ഇ​ന്ന് നി​ര​വ​ധി ജോ​ലി​ക​ളും കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ലി​ബ​റ​ൽ ആ​ർ​ട്‌​സ്: ഹി​സ്റ്റ​റി, സൈ​ക്കോ​ള​ജി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്‌​സ് എ​ന്നി​വ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള പ​ഠ​നം ഇ​ന്ന് വ​ലി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളാ​ണ് തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഡി​സൈ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക്രി​യേ​റ്റീ​വ് ഫീ​ൽ​ഡ്: ഫാ​ഷ​ൻ ഡി​സൈ​നി​ങ്, ഇ​ന്‍റ​രി​യ​ർ ഡി​സൈ​നി​ങ്, ഗ്രാ​ഫി​ക് ഡി​സൈ​ൻ, വി​ഷ്വ​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യ്ക്ക് ഡി​മാ​ൻ​ഡ് ഏ​റു​ക​യാ​ണ്.

    ന്യൂ ​ഏ​ജ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി: ഡാ​റ്റാ സ​യ​ൻ​സ്, ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, റോ​ബോ​ട്ടി​ക്‌​സ്, സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഭാ​വി​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലു​ക​ളാ​ണ്.

    വൊ​ക്കേ​ഷ​ണ​ൽ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ: എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ​ക്ക് പോ​ക​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല.

    സ്‌​കി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ബി. ​വോ​ക് കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ മി​ക​ച്ച തൊ​ഴി​ൽ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ഓ​ർ​ക്കു​ക: ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച കോ​ഴ്‌​സ് എ​ന്നൊ​ന്നി​ല്ല. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​രു​ചി​ക്കും ക​ഴി​വി​നും ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ കോ​ഴ്‌​സാ​ണ് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച​ത്.

    3. തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യും ഭാ​വി​യും

    ഇ​ന്ന​ത്തെ ജോ​ലി 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മോ എ​ന്ന് ചി​ന്തി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സ് പ​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ, യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ‘ഹ്യൂ​മ​ൻ സ്‌​കി​ൽ​സ്’ (ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്: ക്രി​ട്ടി​ക്ക​ൽ തി​ങ്കി​ങ്, എ​മ്പ​തി, ക്രി​യേ​റ്റി​വി​റ്റി) ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ക.

    4. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക്

    മ​ക്ക​ളു​ടെ ക​രി​യ​ർ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്, പ​ക്ഷേ അ​ത് സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​മാ​ക​രു​ത്.

    അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്ക​രു​ത്: നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​രു​ടെ ക​രി​യ​റി​നോ​ടു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കും.

    പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ക: കു​ട്ടി​യു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് അ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ലാ​നി​ങ്​: ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ചി​ല​വ് വ​രാം. സ്‌​കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വാ​യ്പ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ക.

    5. ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട സാ​ങ്കേ​തി​ക വ​ശ​ങ്ങ​ൾ

    അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ-​പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന കോ​ള​ജ് യു.​ജി.​സി, എ.​ഐ.​സി.​ടി.​ഇ തു​ട​ങ്ങി​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ബോ​ഡി​ക​ളു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക.

    റാ​ങ്കി​ങ്​: നാ​ക് (NAAC) അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ, എ​ൻ.​ഐ.​ആ​ർ.​എ​ഫ് (NIRF) റാ​ങ്കി​ങ്​ എ​ന്നി​വ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​വാ​രം അ​റി​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    അ​ലു​മ്​​നി നെ​റ്റ്​​വ​ർ​ക്ക്: ആ ​കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്ന് പ​ഠി​ച്ചി​റ​ങ്ങി​യ​വ​ർ എ​വി​ടെ​യൊ​ക്കെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്ന​ത് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ട​യാ​ള​മാ​ണ്. അ​വി​ടു​ത്തെ ലാ​ബ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ലൈ​ബ്ര​റി, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക.

    ക്യാ​മ്പ​സ് പ്ലേ​സ്മെ​ന്‍റ്​ റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ നോ​ക്കു​ക

    ഒ​രു പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ൽ ക​രി​യ​ർ കൗ​ൺ​സി​ല​റു​ടെ സ​ഹാ​യം തേ​ടു​ന്ന​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​ത​യോ​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. പ​രീ​ക്ഷാ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തു​ത​ന്നെ​യാ​യാ​ലും, ലോ​ക​ത്ത് ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഇ​ട​മു​ണ്ടെ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. ക​രി​യ​ർ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് എ​ന്ന​ത് ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ പ​രീ​ക്ഷ​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഒ​രു പു​തി​യ തു​ട​ക്ക​മാ​ണ്. ഒ​രു കോ​ഴ്‌​സ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു എ​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ട് മാ​ത്രം ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ന്ന് ഏ​ത് പ്രാ​യ​ത്തി​ലും പു​തി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​നും ക​രി​യ​ർ മാ​റാ​നു​മു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി, കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ മു​ന്നോ​ട്ട് നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്.

