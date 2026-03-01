കരിയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ശരിയായ ചുവടുവെപ്പ്text_fields
പരീക്ഷാ ചൂട് മാറി കുട്ടികൾ ഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയം ഓരോ കുടുംബത്തിലും വലിയ ചർച്ചകളുടെയും ആശങ്കകളുടെയും കാലമാണ്. കുട്ടികളേക്കാൾ കൂടുതൽ രക്ഷിതാക്കൾ ആശങ്കയിലാകുന്ന സമയമാണിത്. കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കേവലം മാർക്കിനപ്പുറം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പണ്ടുകാലത്ത് എൻജിനീയറിങ് മെഡിസിനും മാത്രമായിരുന്നു കരിയർ ലക്ഷ്യങ്ങളെങ്കിൽ, ഇന്ന് സാധ്യതകളുടെ ഒരു മഹാസമുദ്രം തന്നെ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. നിരവധിയായ ഈ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും ശരിയായ പാത കണ്ടെത്താൻ രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളെ പിന്തുണക്കണം.
1. അഭിരുചി തിരിച്ചറിയുക
മറ്റൊരാൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കും അനുയോജ്യമാകണമെന്നില്ല. ഓരോ കുട്ടിക്കും വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകളുണ്ടാകും. അതിനാൽ കുട്ടികളുടെ കഴിവും താൽപര്യവും സാധ്യതയും മനസ്സിലാക്കി അവരെ കരിയർ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിക്കുക. കണക്ക് നന്നായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എൻജിനീയറിങ് എളുപ്പമായേക്കാം, എന്നാൽ സർഗ്ഗാത്മകമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഡിസൈനിങ് ആയിരിക്കും അനുയോജ്യം.
-വ്യക്തിത്വം: ആളുകളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മാർക്കറ്റിങ്, പി.ആർ, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ ഗുണകരമാകും. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിങ് പോലുള്ളവ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
-Skill vs Interest: ഒരു കാര്യത്തോടുള്ള താൽപര്യം (Interest) മാത്രം പോരാ, അത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും (Skill) കൂടെ പരിഗണിക്കണം.
- Aptitude Tests: കുട്ടിയുടെ സ്വാഭാവികമായ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകളുടെ സഹായം തേടുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും.
2. കോഴ്സുകളുടെ
വൈവിധ്യം മനസ്സിലാക്കുക
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്നും എൻജിനീയറിങ്ങിനും മെഡിസിനും അപ്പുറമുള്ള ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പലർക്കും അറിയില്ല. എന്നാൽ ലോകം മാറിക്കഴിഞ്ഞു, ഇന്ന് നിരവധി ജോലികളും കോഴ്സുകളും ലഭ്യമാണ്.
ലിബറൽ ആർട്സ്: ഹിസ്റ്ററി, സൈക്കോളജി, ഇക്കണോമിക്സ് എന്നിവ സമന്വയിപ്പിച്ചുള്ള പഠനം ഇന്ന് വലിയ സാധ്യതകളാണ് തുറക്കുന്നത്.
ഡിസൈൻ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ഫീൽഡ്: ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്, ഇന്റരിയർ ഡിസൈനിങ്, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ, വിഷ്വൽ കമ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് ഡിമാൻഡ് ഏറുകയാണ്.
ന്യൂ ഏജ് ടെക്നോളജി: ഡാറ്റാ സയൻസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, റോബോട്ടിക്സ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി തുടങ്ങിയവ ഭാവിയിലെ തൊഴിലുകളാണ്.
വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സുകൾ: എല്ലാ കുട്ടികളും അക്കാദമിക് കോഴ്സുകൾക്ക് പോകണമെന്നില്ല.
സ്കിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ബി. വോക് കോഴ്സുകൾ മികച്ച തൊഴിൽ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
ഓർക്കുക: ഏറ്റവും മികച്ച കോഴ്സ് എന്നൊന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കും കഴിവിനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ചത്.
3. തൊഴിൽ വിപണിയും ഭാവിയും
ഇന്നത്തെ ജോലി 10 വർഷത്തിന് ശേഷം നിലനിൽക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പല മേഖലകളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, യന്ത്രങ്ങൾക്ക് പകരം വെക്കാൻ കഴിയാത്ത ‘ഹ്യൂമൻ സ്കിൽസ്’ (ഉദാഹരണത്തിന്: ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, എമ്പതി, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി) ആവശ്യമുള്ള മേഖലകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുക.
4. രക്ഷിതാക്കളുടെ പങ്ക്
മക്കളുടെ കരിയർ തീരുമാനങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ഇടപെടൽ നിർണായകമാണ്, പക്ഷേ അത് സമ്മർദ്ദമാകരുത്.
അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത്: നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുട്ടികളിലൂടെ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരുടെ കരിയറിനോടുള്ള താൽപര്യം ഇല്ലാതാക്കും.
പിന്തുണയ്ക്കുക: കുട്ടിയുടെ താൽപര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനാവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുക.
സാമ്പത്തിക പ്ലാനിങ്: ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വലിയ ചിലവ് വരാം. സ്കോളർഷിപ്പുകളെക്കുറിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകളെക്കുറിച്ചും മുൻകൂട്ടി ധാരണയുണ്ടാക്കുക.
5. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ
അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ-പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോളജ് യു.ജി.സി, എ.ഐ.സി.ടി.ഇ തുടങ്ങിയ ഔദ്യോഗിക ബോഡികളുടെ അംഗീകാരമുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
റാങ്കിങ്: നാക് (NAAC) അക്രഡിറ്റേഷൻ, എൻ.ഐ.ആർ.എഫ് (NIRF) റാങ്കിങ് എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിലവാരം അറിയാൻ സഹായിക്കും.
അലുമ്നി നെറ്റ്വർക്ക്: ആ കോളജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയവർ എവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. അവിടുത്തെ ലാബ് സൗകര്യങ്ങൾ, ലൈബ്രറി, അധ്യാപകർ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക.
ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് റെക്കോഡുകൾ നോക്കുക
ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കരിയർ കൗൺസിലറുടെ സഹായം തേടുന്നത് കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കും. പരീക്ഷാ ഫലങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും, ലോകത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും അനുയോജ്യമായ ഇടമുണ്ടെന്ന് കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. കരിയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നത് ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ പരീക്ഷയല്ല, മറിച്ച് ഒരു പുതിയ തുടക്കമാണ്. ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് ഏത് പ്രായത്തിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും കരിയർ മാറാനുമുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ ഉത്കണ്ഠകൾ ഒഴിവാക്കി, കൃത്യമായ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത്.
