Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 8:42 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 8:42 AM IST

    ‘തജല്ലീ’ മീലാദ് ആഘോഷം

    ‘തജല്ലീ’ മീലാദ് ആഘോഷം
    ഷാ​ർ​ജ: ജെ.​എ​സ്‌.​സി യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘ത​ജ​ല്ലീ: മീ​ലാ​ദ് @1500’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ബി​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ മീ​യാ മാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ ഫൈ​സി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഹു​ദ​വി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സ​യ്യി​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ഖാ​ദി​രി അ​ൽ ബു​ഖാ​രി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ന​ബി​യും അ​നു​ച​ര​ന്മാ​രും കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്ന പാ​ത പി​ന്തു​ട​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​ന് ശാ​ന്തി​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​താ​ണ് മു​ൻ​കാ​ല മ​ഹാ​ത്മാ​ക്ക​ൾ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച പാ​ത​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. മു​ഹ്‍യി​ദ്ദീ​ൻ അ​ഫീ​ഫ് ജീ​ലാ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മൗ​ലി​ദ് പാ​രാ​യ​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഖ​മ​റു​ൽ ഹു​ദാ ഹു​ദ​വി ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ഹ​ബീ​ബു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ഹു​ദ​വി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഊ​ഫ് കി​ട​ങ്ങ​ഴി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​സ്റ്റ​ർ നി​യാ​സി​ന്റെ​യും മാ​സ്റ്റ​ർ റ​മീ​സി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​വാ​ച​ക പ്ര​കീ​ർ​ത്ത​ന ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​വും പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്നു.

    News Summary - ‘Tajallee’ Milad celebration
